Christophe Galtier pone calma y niega algún tipo de problemas entre Neymar y Kylian Mbappé en el PSG

El entrenador del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, negó este viernes que hubiera algún inconveniente entre el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé. Las declaraciones las ofreció el DT del club parisino en una rueda de prensa previa al juego que su equipo disputará ante el Lille el próximo domingo 21 de agosto.

“No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación y Kylian dejó a Ney lanzar el penalti“, dijo Galtier en declaraciones reseñadas por Récord.

Cabe recordar que el PSG goleó al Montpellier en la última jornada con marcador de cinco goles a dos. En dicho encuentro las malas actitudes de Kylian Mbappé fueron protagonistas más allá del triunfo de los de la capital francesa. Mbappé cobró un penal ante Montpellier y lo erró y el segundo penalti estuvo a cargo de Neymar luego de que ambos entablaran una conversación que dejó clsaramente incómodo al astro francés.

Revuelo en el vestuario del PSG

En los últimos días muchos han sido los comentarios y videos que han surgido sobre un posible malestar dentro del vestuario de estrellas del PSG. Ante esta realidad los focos apuntan directamente a Neymar y a Kylian Mbappé, también Messi entró en escena ante un presunto tropezón del delantero francés, hasta Sergio Ramos fue mencionado como posible mediado de los desencuentros entre las estrellas del equipo.

Aunque en el partido contra el Montpellier, los arranques de Mbappé también se dieron en contra de otros compañeros como Vitinha. Todo apunta a que Neymar se habría enterado de las ganas que tenía el francés de que traspasaran al amazónico. Hasta ahora son solo especulaciones pero que acompañadas de los hechos dentro del terreno de juego generan mucha suspicacia.

Neymar y el mercado de fichajes

El timoniel del PSG aseguró estar más que satisfecho por la actuación de Neymar desde que tomó las riendas del equipo. Y es que a decir verdad, el 10 de la selección brasileña ha comenzado con todo esta temporada y tener a Neymar al 100% siempre es un motivo de satisfacción para cualquier entrenador en el mundo.

Sin embargo dejó abierta cualquier posibilidad debido a las sorpresas que pueden darse siempre a última hora en el mercado de fichajes.

“El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado es el mercado”, dijo Galtier.

