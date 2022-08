Esperanza en México: “Tecatito” Corona podría llegar al Mundial de Qatar 2022

Hace una semana se conoció la lamentable noticia de la lesión de Jesús Corona. La gravedad de la misma, motivó a pensar que “Tecatito” no podrá estar en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, desde el entorno del mexicano aún no se bajan del avión con destino a la Copa del Mundo.

El futbolista mexicano sufrió una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. Esta lesión se produjo en medio de un entrenamiento con el Sevilla. La recuperación de este tipo de lesiones pueden tardar entre cuatro y cinco meses. Bajo estas circunstancias, las probabilidades de que “Tecatito” llegue al Mundial son mínimas, pero su representante Matias Bunge no pierde la esperanza.

“Difícil, es una realidad. Ya después en temas médicos que quizás no es mi tema meterme, pero es muy pronto quizás sacarlo de la lista. Él habló con médicos en Sevilla, de la selección, creen que hay posibilidades para que pueda estar, es difícil, pero hará lo que está en sus manos para poder llegar”, señaló Bunge en una entrevista con TUDN.

¿Cómo está Jesús Corona?

Luego de la lesión y la operación, Bunge reveló que Jesús Corona aún se encuentra desanimado por todo este panorama a poco tiempo del Mundial de Qatar 2022.

“La lesión fue una amargura para todos, en un entrenamiento, solo, se barrió, se le quedó enganchado el tobillo y eso prendió las alarmas: pasó lo que pasó. Tecate sigue desanimado, pero con ilusión, sabe que va a quedar bien, sabe que es por un plazo, pero con esperanza de poder llegar al evento importante que es el Mundial”, reveló. View this post on Instagram A post shared by Sevilla FC (@sevillafc)

