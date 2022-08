VIDEO: Thalía cumple 51 años y recuerdan cuando se quemó con las velas de su pastel

Este 26 de octubre la actriz y cantante mexicana Thalía está de manteles largos celebrando su cumpleaños número 51, por lo que además de una lluvia de mensajes de felicitación, sus millones de fans han recordado uno de los bochornosos momentos que pasó hace algunos años cuando sufrió una quemadura con las velas de su pastel, incidente que por poco se repite durante su reciente festejo.

En medio del éxito profesional con una importante trayectoria en el mundo de las telenovelas, la música, y como empresaria, Thalía es considerada una de las celebridades más influyentes de la actualidad, llegando a conquistar a nuevas generaciones que la siguen a través de las redes sociales.

Pero fue precisamente a través de las comunidades virtuales donde recordaron el desafortunado incidente que sufrió en el 2020 mientras celebraba un año más de vida. Y es que, en el video que nuevamente está dando de qué hablar se aprecia el momento exacto en el que la protagonista de ‘Marimar’ se quema en un brazo mientras celebraba ante las cámaras.

El doloroso accidente sucedió cuando encendió una vela mágica que saca chispas, pero queda mal colocada y cae justamente sobre su brazo.

Como era de esperarse, la cantante se lesionó levemente, pero no dudó en compartir algunas imágenes de los remedios que utilizó para aminorar el ardor, mientras sus seguidores lamentaron lo ocurrido además de admirar el profesionalismo con el que actuó ya que se mantuvo siempre sonriente y sin perder el estilo.

Thalía estuvo a punto de sufrir otro incidente con su pastel de cumpleaños

Con motivo de su cumpleaños número 51, Thalía se reunió la noche del pasado 25 de agosto para celebrar junto a un selecto grupo de invitados, entre los que se encontraba su esposo Tommy Mottola, Emilio y Gloria Estefan, así como su inseparable amiga Lili Estefan, siendo esta última quien compartió un video de la tremenda fiesta que se armó, donde se aprecia que por poco ocurre otro incidente con el enorme pastel.

Todo sucedió cuando la intérprete de “No me acuerdo” recibe una vela para animar a sus invitados. Mientras todos disfrutan, bailan y siguen el ritmo con aplausos, Thalía regresa la vela pirotécnica, pero no queda bien y todo resulta en un pequeño estallido por el que grita.

“Casi explota el pastel“, “Pastel en llamas“, “Qué miedo con el cake”, “Al final creo que cogió candela la tarta”, “Cuidado y te quemas como el año pasado“, “Cuidado que te prenda un pelo ahí”, fueron solo algunos comentarios que recibió junto a la grabación publicada en el perfil de Instagram de la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’.

El animado festejo acabó hasta las 4 de la mañana, según lo confesó la misma estrella de televisión a través de sus redes sociales oficiales con un recuento de la inolvidable noche que vivió. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

