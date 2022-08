Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Blanqueo de emociones. Sea honesto, si no tiene intención de formalizar diga su verdad sin miedo. Excelente momento para la amistad.

DINERO. Con Mercurio ya en su signo opuesto le hará jaque mate a la crisis económica. Superará cualquier contratiempo menor.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágale caso al instinto. Si duda mejor será esperar.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Al menor estímulo una reacción desmedida. Varios movimientos planetarios quiebran su serenidad. Entre la apatía y la gran pasión.

DINERO. Los cambios bruscos durante la semana son desaconsejables. Un enfoque conservador es lo conveniente hoy.

CLAVE DE LA SEMANA. Aléjese de gente cuya conducta no apruebe.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Quienes huyeron hasta hoy del compromiso puede que caigan rendidos ante una revelación amorosa. Se consolida un vínculo fraternal.

DINERO. Mercurio ayuda a quienes tengan que viajar o trasladarse. Aclare los términos de un contrato confuso.

CLAVE DE LA SEMANA. Preguntando siempre se aprende. Anímese.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Déjese ir si el corazón así lo dicta. Las relaciones consolidadas resisten los embates. Y los novios se llevarán bien pero habrá roces.

DINERO. Muestre todas sus cartas. En vez de mantener sus planes en secreto, deles entidad concreta. Sin miedo.

CLAVE DE LA SEMANA. No deje para mañana la compra que conviene hacer hoy.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Venus en su signo es garantía de amores felices. Deje de lado obligaciones y culpas. Dedíquese en cuerpo y alma a gozar el presente.

DINERO. Todo se desarrolla en tiempo y forma pero tenga cuidado, demasiada confianza puede llevarlo a la boca del lobo.

CLAVE DE LA SEMANA. Las normas de cortesía tienen sentido. Recuérdelas.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Breve colapso. Sus emociones oscilan. Confuso aunque por poco tiempo. Darse por entero es una buena decisión, no lo olvide.

DINERO. Los nuevos emprendimientos rinden. Como en cualquier inicio habrá un mínimo de contratiempos. Los superará.

CLAVE DE LA SEMANA. Comprométase más con lo que siente. Autenticidad.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. El que avisa no traiciona, sea claro y nadie lo acusará después de no cumplir con lo prometido ¿Un familiar se aleja? ¡Ya volverá!

DINERO. Un tropezón no es caída. En breve se sobrepondrá a su inquietante situación financiera. Fortaleza.

CLAVE DE LA SEMANA. Opte por lo que cree y elegirá bien.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Si tiene la sensación de ser abandonado analice racionalmente la situación. Nadie se aleja, los miedos le juegan una mala pasada.

DINERO. Está bien encaminado así que mantenga la perspectiva. Ya llegará el momento de conquistar nuevos mercados.

CLAVE DE LA SEMANA. Es tiempo de poner la razón y el corazón en la balanza.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Venus propicia amores intensos y “caprichosos”. Lo adorarán y lo detestarán alternativamente y a usted le pasará lo mismo.

DINERO. Con una buena chance para afirmarse en el trabajo. Le sobran méritos para ser elegido. Evite a gente mezquina.

CLAVE DE LA SEMANA. La familia en primer lugar. Respete esa premisa.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Dejará atrás recriminaciones y quejas, llega una etapa de plena aceptación. Fin de crisis, un corazón roto siempre tiene arreglo.

DINERO. Dirá la palabra justa en el momento justo. Asóciese pero asegúrese que se trata de la persona indicada.

CLAVE DE LA SEMANA. Si entra pisando fuerte le irá mejor. Actitud.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Venus en signo opuesto augura una semana de dulce éxtasis. Luz verde para la ternura. No dé cabida a quienes chantajean emocionalmente.

DINERO. Si le faltaba trabajo será una buena etapa en materia de búsqueda laboral. Un giro propicio y redituable.

CLAVE DE LA SEMANA. Debe capacitarse para un futuro mejor.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Algo reactivo, discutirá por nimiedades. Las presiones externas aumentan pero eso no lo justifica. Sea más tolerante con su gente.

DINERO. Dinero en mano. Haga bien las cuentas antes de entrar en gastos. Demostrará cuánto puede dar en su profesión.

CLAVE DE LA SEMANA. No acepte la amistad de quien podría avergonzarlo.

Por Kirón

