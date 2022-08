Inmigrante guatemalteca narra vergüenza por tener que usar un grillete del ICE durante 3 años solo por buscar el sueño americano

Tatiana, una mujer inmigrante de Guatemala que iba en busca del sueño americano, fue detenida junto a sus hijas cuando acababa de ingresar a Estados Unidos.



Las tres pasaron un tiempo en un centro de detención, en una habitación “en la que no había espacio ni para estirar los pies”, narró Tatiana al compartir su historia con Alianza Américas.



Tras ser liberadas, autoridades del ICE le pusieron un grillete en el pie, el cual tuvo que portar durante tres años, una experiencia que la traumó porque la hizo sentirse como si fuera una delincuente.



“Siempre andaba con pantalones largos porque me daba vergüenza”, narra Tatiana. Además, señala que no podía salir a determinada distancia porque el grillete comenzaba a sonar. Y cuando tenía que ir a otro estado, debía avisar a las autoridades.



La mujer originaria de Sibinal, Guatemala, recuerda que en una ocasión acudió a una cita de pedicura que le habían regalado y esa misma tarde recibió una llamada del ICE, indicándole que querían verla con urgencia en las oficinas.



Al arribar al lugar, recibió un trato nada cortés, pues una mujer le empezó a jalar el pie y le dijo: “Queremos ver por qué te querías cortar el grillete”.



Y aunque ella respondió que únicamente acudió a hacerse un pedicura, en su reporte pusieron que intentó quitárselo. “Yo creo que ni a un delincuente lo juzgan de esa manera, me hizo sentir muy mal”, expresa Tatiana con pesar.



La inmigrante guatemalteca dice que ella lo único que buscaba con su arribo a Estados Unidos era tener una vida digna para ella y para sus hijas.



El caso de Tatiana es solo uno de miles de inmigrantes que son inscritos en un programa alternativo a la detención, donde son constantemente vigilados por el ICE y obligados a llevar un monitor de tobillo durante tres años.



Alianza Américas detalla que este tipo de prácticas “se centran en criminalizar a las personas, vigilarlos de manera invasiva, y robarles su libertad y su humanidad, sólo porque ejercieron su derecho humano a emigrar.”, por lo que pide exigir la abolición de la detención de las personas inmigrantes.



