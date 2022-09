La pesadilla de Raúl Jiménez: le llega un “problema” al mexicano a escasos meses del Mundial de Qatar 2022 

Luego del primer gol de Raúl Jiménez en la temporada, el panorama parecía bastante tranquilo para el azteca. Sin embargo, la tensión llega a los botines del mexicano porque detrás tendrá una difícil competencia que buscará hacerse un puesto en el ataque del club. El Wolves hizo oficial la contratación del austriaco Sasa Kalajdzic.

El último gol de Raúl Jiménez en la Copa de la Liga de Inglaterra llenó de mucho optimismo a los aficionados mexicanos. Dicha anotación significó el reencuentro con el gol del azteca con la camiseta del Wolves después de más de 150 días.

¡Su reencuentro con el gol! ⚽ Raúl Jiménez volvió a anotar con la casaca del Wolverhampton por primera vez en juego oficial en cinco meses. 🙌pic.twitter.com/jPj2cEqBDZ— Andrea Sola (@andysola) August 23, 2022

El mexicano ha estado apartado constantemente por sus desafortunadas lesiones y, en caso de otro hipotético inconveniente, el conjunto de Inglaterra decidió no darse el lujo de debilitar su ataque y decidió fichar a un futbolista de dos metros de altura que en su momento fue tildado como el reemplazo de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich. A goal or assist every 109 minutes in the @Bundesliga_EN. 👏



🇦🇹🔢 pic.twitter.com/xIK6OnYvlU— Wolves (@Wolves) September 1, 2022

El jugador que buscará opacar al mexicano

Sasa Kalajdzic llegó al Wolves proveniente del Sttudgart por $20 millones de dólares, aproximadamente. El joven atacante de 25 años de edad fue un descubrimiento pleno de la Bundesliga. El austriaco dejó 24 goles y 12 asistencias en su paso por Alemania en 60 partidos disputados. No está de más mencionar que Sasa ha formado parte de la selección de Austria en 15 ocasiones y ha logrado anotar 4 dianas. View this post on Instagram A post shared by Saša Kalajdžić (@sasakalajdzic)

