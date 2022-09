Raúl de Molina preocupado porque se le están agrandando los pechos… Sí así como lo lees, y no es porque esté pensando en pedirle consejos de brasier a Lili Estefan, sino que en su búsqueda por llevar una vida más saludable y bajar algunas libritas, se topó con que lo que está haciendo no sería lo ideal.

Así lo confesó el propio De Molina cuando compartió, que la incorporación de 45 minutos a una hora de natación diario no le estaría dando el resultado que esperaba, incluso que hasta ¡se asustó! “Se me están agrandando los pechos… Me he puesto más grande de arriba y pensé que estaba engordando más“, le dijo Raúl a Lili en ‘El Gordo y la Flaca’.

Aunque su compañera no pudo evitar la risa, De Molina le siguió explicando que estaba buscando algo nuevo que lo ayudara a sumarle a su vida sana, y de paso, bajar unas libritas que gana comiendo rico en restaurantes, pero que tanto su doctor, como incluso el doctor Juan Rivera, a quien le consultó, le dijeron que si bien la natación es uno de los deportes más completos y muy beneficiosos para la salud, ensanchan la parte superior del cuerpo.

Ante esta confesión y la risa tanto de Lili, como del resto de sus compañeros detrás de cámara, Raúl aprovechó para decir que él era el presentador a quien más se le había hecho bullying a los largo de los años en la televisión, no solo por su peso, sino por ese mito, que asegura que no sabe de dónde salió que él le hace el amor a su esposa en tan solo 11 minutos.

Por supuesto, todos siguieron riéndose de él, quien es también muy conocido por hacerle bullying no solo a sus compañeros, sino a varios talentos de la cadena con su particular humor.

Lo cierto es que no sabemos si dejará la natación para no seguir creciendo su cuerpo, e intentará ver qué otro deporte lo ayuda a ser menos gordito.

MIRA AQUÍ CÓMO RAÚL DE MOLINA SE QUEJA DEL BULLYING:

