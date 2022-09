5 cosas de las que más se arrepienten los adultos mayores sobre el retiro

Uno de los sueños dorados de muchas personas llega cuando oficialmente logran la jubilación. Varias personas se han esmerado en ahorrar con ahínco durante varios años y sueñan en todos los pasatiempos, viajes y actividades que realizarán.

Sin embargo, es importante tener los pies bien fijos en el suelo para no vivir desilusionados. Un estudio de Coventry Direct de 2021 encontró que el 26% de los jubilados no tienen el estilo de vida que querían al llegar a la jubilación.

El mismo estudio calculó que el 52.8% de los jubilados se arrepiente de no haber ahorrado antes y 32% no está seguro de vivir cómodamente el resto de su jubilación.

Expertos compartieron algunos de los arrepentimientos más comunes que tiene la gente sobre la jubilación, que mostramos a continuación.

1. No diversificar sus inversiones

Richard Ricciardi, abogado de planificación matrimonial y socio de Powell, Jackman, Stevens & Ricciardi, dijo al sitio especializado en finanzas GoBankingRates que diversificar las inversiones antes de la jubilación ayudará a los adultos mayores a limitar el riesgo de perder dinero. Si una o dos de las inversiones funcionan mal otras pueden compensarlo, dijo.

2. No solicitar ayuda financiera

Hay personas que prefieren manejar sus inversiones por su cuenta, sin la ayuda de un planificador financiero. Un experto puede evaluar diferentes estrategias y brindar consejos profesionales sobre cómo encaminar el dinero rumbo a la jubilación.

3. “Ensayar” la jubilación

A medida que se acerca la jubilación se sugiere practicar cómo deseas que sea tu vida una vez jubilado. La planificadora financiera de Bridgeworth Wealth Management Patti Black dijo que considerar cuánto tiempo y con qué frecuencia se planea viajar o qué actividades se piensa hacer ayudará a conocer qué tipo de planes van y cuáles no en función de sus capacidades y del presupuesto.

4. No tener un propósito

Muchas personas ven la jubilación como la oportunidad de ya no participar en un esquema de ocho horas de trabajo por día, pero no ven más allá. Se sugiere pasar tiempo en pensar quién eres y qué vas a hacer ahora que no estés trabajando. “Jugar golf no es un propósito”, dijo Black.

5. No tener amigos fuera del trabajo

Dejar de trabajar de repente no puede ser saludable si no se tienen amigos fuera del entorno laboral. Un estudio de 2021 encontró que la soledad persistente en la jubilación se asoció con morbilidad discapacidad y envejecimiento biológico más avanzado. Puedes revisar grupos de voluntarios, clubes y clases de tu interés que sean una fuente de nuevos amigos.

Entre otras cosas que hay que considerar al momento de jubilarte es encontrar un buen lugar donde rinda más el dinero. En estas 10 ciudades del país la jubilación es una buena opción por su bajo costo de vida.

En caso que aún no hayas comenzado un plan de ahorro para el retiro estos consejos puede ayudar.

Te puede interesar:

-Jubilación: Generación Z y Millennials ahora necesitarán $3 millones de dólares en promedio para su retiro en EE.UU.

-Solo el 31% de los estadounidenses confían en que sus ahorros durarán hasta la jubilación, según encuesta

-5 maneras de sacar máximo provecho a tu jubilación