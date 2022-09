Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de septiembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Aunque deteste tener que elegir, esté preparado para barajar opciones. Y si no va a comprometerse… ¡ponga sus cartas sobre la mesa!

DINERO. Su lucha por una mejora laboral tendrá un final feliz. Será gracias a Mercurio en su signo opuesto.

CLAVE DE LA SEMANA. Si hoy trabaja duro, mañana disfrutará a lo grande.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Al confiar en alguien hágalo lentamente. Oportunidades y peligros se presentan a la par. Encuentro cara a cara con un muy lejano pasado.

DINERO. Apueste por el trabajo en equipo. Integrarse debe ser su prioridad pero sin crear dependencias tóxicas.

CLAVE DE LA SEMANA. No se haga esperar si le reclaman una respuesta clara.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Si desea un acercamiento amoroso no le conviene pedir lo imposible. O acepta a su pareja tal cual es o… piense en nuevos rumbos.

DINERO. La agitación de estos días lo deja extenuado. Revise dos veces cada tarea porque el cansancio propicia errores.

CLAVE DE LA SEMANA. No necesita arremeter en caso de conflicto. Dialogue.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Con el ingreso de Venus en Virgo es buena época para sus afectos. Con los amigos tiempo de compartir y con la pareja, de conciliar.

DINERO. Con muchas ganas iniciará su carrera hacia el éxito pero detalles a revisar lo obligan a detenerse. Serenamente.

CLAVE DE LA SEMANA. Caminante no hay camino. Aprenda sobre la marcha.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Desacuerdos antiguos que irá resolviendo a ciegas. Le conviene ceder cuando las luchas de poder parezcan superarlo. Evite conflictos.

DINERO. Trate de concentrarse pues habrá problemas afectivos que lo alterarán. Disminuye su atención al trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA. Asóciese con quienes faciliten las cosas.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Todos los astros a su favor, en especial al resolver situaciones sentimentales confusas. Sincérese con familiares que no tomen partido.

DINERO. Deseará que los demás hagan las cosas por no tendrá esa suerte. Percances y roces varios en el trato social.

CLAVE DE LA SEMANA. La sensibilidad ayuda al éxito. Active el corazón.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Cierto pudor favorece las pasiones sinceras, tómese su tiempo y promueva la intimidad. Mantenga cerca a sus mejores amigos.

DINERO. Nadie frenará su marcha. Tesón y entusiasmo. Aproveche la intuición, podría descubrir un tesoro oculto.

CLAVE DE LA SEMANA. Evite andar a ciegas. Estudie antes el terreno.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Excelente semana para definir una relación. Probablemente alguien que quiso mucho regrese o su pareja modifique viejas actitudes.

DINERO. Presente algo incierto pero un futuro prometedor. Se amiga con su trabajo y con quienes lo rodean.

CLAVE DE LA SEMANA. Un luchador distraído es un perdedor en potencia. Atención.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Enfrenta con madurez problemas de pareja aún no resueltos. Si hacen exigencias injustas defiéndase pero no espere que le den la razón.

DINERO. Alto desgaste físico y mental. No fuerce nada porque bastante energía le demanda su presente. Algo cansado.

CLAVE DE LA SEMANA. Para discutir algo difícil, cítese en zona neutral.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Logra resolver problemas de trabajo y personales al unísono. Gracias a Venus afín habrá menos distancia y más intimidad. Sereno.

DINERO. Los compromisos tienden a multiplicarse pero usted sabrá repartirse. No haga más de lo que le corresponda.

CLAVE DE LA SEMANA. El destino lo invitará a comprender a los demás.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Si su pareja intenta imponerse, déjese llevar (como si fuese un baile). Una propuesta inesperada termina con sus peores prejuicios.

DINERO. Llueven buenas propuestas. Si responde a un superior el secreto estará en conciliar la autonomía con el respeto.

CLAVE DE LA SEMANA. Tiempo de ignorar completamente el qué dirán.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Por momentos querrá divertirse con amigos, viajar, distraerse. Pero también buscará estar solo para pensar. En equilibrio.

DINERO. Si da excesivas explicaciones a quienes trabajan con usted, puede marearlos. Sea conciso y muy claro.

CLAVE DE LA SEMANA. Trate suavemente a quien se ponga a la defensiva.

Por Kirón

