El FC Barcelona ha sido humillado por el Bayern Múnich en los últimos cinco encuentros que han disputado y las estadísticas son dignas de una película de terror

Se disputó otro encuentro entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich, el resultado fue una nueva victoria del equipo alemán contra los catalanes que no han podido sacarse el yugo desde hace cinco encuentros atrás. En esta ocasión, Lucas Hernández y Leroy Sané fueron los encargados de anotar los goles por la oncena dirigida por Julian Nagelsmann.

En esta oportunidad el FC Barcelona repotenciado y hasta con la contratación de la ex estrella del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, dominó la primera mitad pero no pudo concretar, algo que no se puede hacer contra un equipo con esta pegada y quedó totalmente demostrado cuando en la segunda mitad aceleraron y en menos en menos de cinco minutos marcaron la diferencia.

Antecedentes entre FC Barcelona y Bayern Múnich

Hay argumentos para decir que en los últimos tiempos el FC Barcelona ha sido la “sopita” del Bayern Múnich, más allá del 8-2, los últimos cinco encuentros entre ambos conjuntos se han saldado con victoria para los alemanes y lo repasaremos brevemente.

El 12 de mayo de 2005 el Bayern Múnich se imponía en un juego simbólico luego de caer en la ida ante el Barca 3-0, los bávaros se imponían 3-2 y quedaban eliminados, pero desde allí comenzaba una triste historia para el equipo culé.

El 14 de agoto de 2020 pasó a la historia del FC Barcelona por ser una de las noches en donde el conjunto culé sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia. La noche amarga de Lisboa en plena pandemia por el COVID-19, el Barca caía 8-2 ante el Bayern Munich y seguía el yugo alemán.

El 14 de septiembre de 2021 con un Barcelona en plena reconstrrucción, el Bayern le endosaba tres goles más en el Camp Nou para seguir marcando esa dictadura de resultados en fase de grupos y en la vuelta el resultado sería igual 3-0 sobre el Barcelona para enviarlos directamente a jugar la UEFA Europa League.

El día de hoy, el Bayern ante un Barcelona que ya tiene para competir, se logró imponer con marcador de 2-0. Dejando el dato de cinco contundentes victorias consecutivas sobre el equipo culé.

Números bochornosos para el FC Barcelona contra el Bayern Munich

Al finalizar el encuentro, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández aseguró que su equipo fue superior al Bayern Munich pero que no logró concretar las situaciones de gol y que esto ante este equipo se pagaa caro como efectivamente sucedió. ❝Hemos sido mejor que el Bayern. Los errores los acabas pagando❞



– Xavi- pic.twitter.com/QWgPU0A54T— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2022

A pesar de estas apreciaciones, la máxima del fútbol es hacer goles y esos goles son los que te dan la victoria, algo que no ha tenido el FC Barcelona en los últimos encuentros contra el Bayern y las cifras han sido alarmantes. Y es que no solo son cinco juegos perdidos sino también la terrorífica cifra de 19 goles en contra y tan solo cinco a favor.

Queda esperar a lo que acontcerá en la vuelta en Camp Nou y si el FC Barcelona logra por fin ponerle freno a una racha propia de una película de terror en donde las cifras y estadísticas hablan por si solas.

