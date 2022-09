¡Y sigue! Filtran mensajes ‘subidos de tono’ de Adam Levine a su maestra de Yoga

El cantante estadounidense Adam Levine se encuentra en el ojo del huracán gracias a que salieron a la luz las declaraciones de la modelo Sumner Stroh, pues reveló que el líder de Maroon 5 le fue infiel a Behati Prinsloo y que planeaba ponerle su nombre al hijo que espera con ella.

Sin embargo, el escándalo está lejos de terminar, pues desde que el primer señalamiento se viralizó en redes sociales, ya han salido otras 4 mujeres a compartir su historia junto al intérprete de “Sugar”.

La declaración más reciente se dio por parte de su ex instructora de yoga en los años 2007 a 2010, Alanna Zabel. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió las insinuaciones que recibió por parte del cantante.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’. Estaba en el baño, pero mi ex novio que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, se lee en el mensaje que Zabel publicó desde su perfil.

Como resultado de la hazaña de Adam Levine, la instructora vivió terribles consecuencias: “Le aseguré a mi ex que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca“, añadió.

Para finalizar su mensaje, Alanna Zabel indicó que si bien para el famoso dicho mensaje no tuvo trascendencia, para ella significó “un momento destructivo que cambió mi vida“. Detalló que cuando lo confrontó, “Adam lo ignoró, nunca se disculpó y se borró durante uno de los momentos más devastadores de mi vida”.

Adam Levine se pronuncia al respecto

No pasó mucho tiempo antes de que el vocalista diera respuesta a las declaraciones de Sumner Stroh, Alyson Rosef, Maryka y Alanna Zabel. Si bien el cantante negó haber mantenido relaciones sexuales con Stroh, admitió que “cruzó la línea”.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera concreta”, dijo en un comunicado compartido en redes. “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida“, añadió.

