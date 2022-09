Giuliani podría ser encarcelado por no pagar a su exesposa el monto acordado en la demanda

Rudy Giuliani tenía una cita para presentarse ante el juez de la Corte Suprema de Manhattan con el fin de pagar el acuerdo de $235,000 dólares a su exesposa Judith por la demanda que ella interpuso de incumplimiento, pero el exalcalde no se presentó, lo que obligaría al juez a mantenerlo bajo custodia si no cumple con su obligación.

El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Michael Katz emitió su sentencia con respecto al caso de la demanda que puso Judith porque su exmarido Rudolph no cumplió con lo acordado en la demanda de divorcio. El juez afirmó que se había atrasado en el pago, según los términos del divorcio de 2019.

“Si no se paga el monto para la fecha establecida, me veré obligado desafortunadamente, porque no es algo que quiera hacer, pero me veré obligado a mantener al acusado bajo custodia”, dijo Katz a los medios de comunicación.

El exalcalde de Nueva York no se presentó durante la audiencia por lo que no pudo defenderse de los reclamos que su exmujer exige, logrando con esto que fuera castigado. Giuliani debe pagar $225,000 que se tenían acordados, mas $10,000 en gastos de honorarios legales.

“Claramente no ha cumplido con sus obligaciones. Por desgracia, me veo obligado a encontrarlo en desacato”, confirmó el juez.

El abogado de Judith, Dror Bikel, celebró que el juez Katz haya tomado la decisión de encarcelar a Giuliani sino cumple con su obligación de pagarle a su cliente.

Ya había dicho Giuliani en una ocasión anterior que el monto que exige su tercera exmujer era una “gran exageración”. Judith presentó la demanda el agosto porque su exesposo no había realizado los pagos que habían acordado en el divorcio de $5,000 mensuales y le daría $200,000 por una propiedad.

Rudy Giuliani también tiene otro proceso legal con respecto a las elecciones de 2020, la compañía Dominion Voting Systems lo demandó por $ 1.3 mil millones. Además de que un juez le ordenó que testifique ante un gran jurado con relación al mismo tema.

A todo esto se suma a que la licencia de abogado de Rudy Giuliani fue suspendida en Washington, DC, después de que perdió temporalmente su licencia en Nueva York mientras continúa las investigaciones en su contra.

A pesar de tenerlo demandado, Judith, quien es enfermera dijo que ha sido doloroso ver a su exmarido caer en desgracia después de haber sido nombrado un hombre tan importante y con destacados trabajos a favor de Nueva York.

Después de tres años de relación, Rudolph y Judith se casaron por el civil en mayo de 2003 en Mansión Gracie de Nueva York en donde estuvo presente Donald Trump. En abril de 2018 iniciaron con los trámites de divorcio, tras 15 años de matrimonio.

