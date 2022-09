Muerte en alta mar: el choque de dos barcos en Terranova causó la muerte de más de 300 personas

El Arctic era un barco de lujo, construido en 1850 para transportar pasajeros a través del Océano Atlántico, tenía un casco de madera y podía alcanzar velocidades de hasta 13 nudos, un avance impresionante en ese momento de la historia.

El 20 de septiembre, el Arctic partió de Liverpool, Inglaterra, hacia América del Norte, siete días después, justo frente a la costa de Terranova, se convirtió en una densa niebla.

Desafortunadamente, el capitán del barco, James Luce, no tomó las medidas de seguridad habituales para lidiar con la niebla: no redujo la velocidad del Arctic, no hizo sonar la bocina del barco y no agregó vigilantes adicionales.

A las 12:15, el Arctic se estrelló contra el vapor Vesta, un barco con casco de hierro pilotado por el capitán Alphonse Puchesne.

Dado que fue el Arctic el que golpeó al Vesta, la tripulación de este inicialmente dirigió su energía a ayudar al barco de vapor.

No se habían dado cuenta de que el casco de hierro del Vesta en realidad había causado mucho más daño al Arctic que viceversa.

Pronto, el barco de lujos liberó botes salvavidas, pero muchos volcaron en las agitadas aguas. Cuando la tripulación del Arctic descubrió que su barco estaba seriamente dañado, el Capitán Luce decidió intentar varar el barco. Al hacerlo, atropelló varios de los botes salvavidas, provocando que aún más personas se ahogaran.

El Arctic estaba demasiado lejos de la costa para que el intento tuviera éxito y la acción solo aumentó la tasa de inundaciones dentro del barco.

Entonces se produjo el pánico general, los tripulantes desesperados del barco de lujo tomaron botes salvavidas de mujeres y niños que intentaban escapar, cuando uno de los oficiales de alto rango del barco trató de detener esto, la tripulación lo mató.

Las últimas 70 personas que quedaron a bordo se apiñaron en una balsa improvisada mientras el Arctic se hundía. Según se informó, solo sobrevivió un miembro de este grupo.

