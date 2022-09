Albert Pujols sale con una mujer menor que él para así olvidarse de su matrimonio de 22 años en proceso de divorcio

Si alguien ha acaparado portadas de los diarios y portales deportivos la última semana ese es el beisbolista dominicano Albert Pujols. A sus 42 años, el toletero llegó a 700 jonrones de por vida en las Grandes Ligas, un buen cierre a lo que ya es su despedida del deporte.

Pero además de ese gran logro, otros temas también pasan por la mente del poderoso bateador, y uno de esos es su vida amorosa. Luego de 22 años de matrimonio, Albert Pujols inició el proceso de divorcio de su esposa, Deidre, la que lo acompañó en buenos y malos momentos.

Ambos han sido absolutamente cautos con la situación y se han alejado de los escándalos. Pujols sabe cómo ser discreto y no ligar su vida personal con la profesional… A pesar de eso, no ha escondido su nueva relación.

A través de redes sociales, el toletero ha compartido algunas fotos con la que es su nueva conquista. Ambos se ven muy acaramelados y sonrientes, todo un amor juvenil.

La nueva pareja de ‘La Máquina’ inclusive le dedicó un texto por redes sociales con motivo de sus 700 jonrones en la MLB. Albert Pujols le confirmo a Enrique Rojas que tiene una relación con Nicole Fernandez, la hija del expresidente dominicano Leonel Fernández— Grandes en los Deportes (@GrandesELD) September 26, 2022

¿Quién es la nueva novia de Albert Pujols?

La nueva conquista de Albert Pujols tiene 35 años (siete años menor) y bastante experiencia estando bajo el yugo de la mirada pública. Se trata de Nicole Fernández, hija del ex presidente de República Dominicana y destacado dirigente político, Leonel Fernández. View this post on Instagram A post shared by Niki🐒 (@nicolefernandez11.11)

Inclusive hace unas semanas el propio Pujols invitó a su suegro a que presenciara un partido de los San Luis Cardinals por invitación, en el que también estuvo presente Nicole. View this post on Instagram A post shared by Niki🐒 (@nicolefernandez11.11)

El dominicano también le confirmó al periodista Enrique Rojas, en medio de los rumores, que anda saliendo con Nicole Fernández, que se destacó trabajando activamente en el gabinete de su padre mientras éste ocupó por segunda ocasión la presidencia del país isleño (2004-2012).

