Donald Trump se burla de la renuncia del senador de Nebraska y lo llama “RINO”

A pesar de estar sumergido en serios problemas legales, el expresidente Donald Trump se da tiempo para burlarse de ciertas situaciones, como es la renuncia del senador de Nebraska, Ben Sasse, quien anunció su salida del Congreso para convertirse en el presidente de la Universidad de Florida, a quien Trump le avisó: “Pronto se arrepentirá de su decisión de contratarlo como su presidente”.

El expresidente Donald Trump lanzó un ataque a través de Social Truth en contra del republicano Ben Sasse, el cual dijo que dejaría el Congreso para dedicarse a la docencia. Pero, ¿Qué motivo al expresidente para burlarse y descalificarlo? la respuesta es, porque Sasse fue uno de los republicanos que votó para condenarlo de incitar el ataque del 6 de enero del 2021 en el Capitolio.

A pesar de que Donald Trump fue absuelto por el Comité Republicano del Senado, el expresidente sigue muy molesto con los legisladores que dieron su voto para condenarlo, entre ellos Sasse.

Tan sólo unos minutos después de compartir el senador su renuncia, Trump buscó la forma para hacer pública su opinión al respecto.

“Grandes noticias para el Senado de los Estados Unidos y para nuestro propio país. Liddle’ Ben Sasse, el senador de peso ligero del gran estado de Nebraska, renunciará. Si sabía que iba a renunciar tan pronto en su mandato, ¿por qué lo hizo? postularse en primer lugar. ¡Pero sigue siendo una gran noticia!”, escribió Trump.

Y muy a su estilo, el envió un mensaje a la Universidad en donde el senador ocupará un importante cargo. “La Universidad de Florida pronto se arrepentirá de su decisión de contratarlo como su presidente”.

Para finalizar su post de ataque, calificó a Ben Sasse como un RINO (Republican In Name Only) y espera que pronto se postule un republicano para continuar en un gran estado.

“Tenemos suficientes RINO débiles e ineficaces entre nosotros . ¡Espero trabajar con el excelente Partido Republicano de Nebraska para conseguir un Senador REAL, que represente a la gente increíble de ese estado, no otro RINO falso!”, destacó.

El senador Ben Sasse de Nebraska. Foto: Tasos Katopodis-Pool/Getty Images

Ben Sasse había dicho cuando votó para condenar al expresidente que: “Las falsedades de Trump sobre las elecciones de 2020 tuvieron consecuencias, poniendo en peligro la vida del vicepresidente y acercándonos peligrosamente a una crisis constitucional sangrienta. Cada una de estas acciones son violaciones del juramento del cargo de un presidente”.

Ben Sasse anunció su renuncia al Senado a través de un comunicado en donde ratificó que: “Creo que Florida es la Universidad más interesante de Estados Unidos en este momento”.

Para el Senador este era su segundo mandato por Nebraska, así que tendrían que llamar a un reemplazo. Por su lado, la Universidad de Florida tiene previsto anunciar su nombramiento el 1° de noviembre.

El senador Sassse de 50 años, ya tiene experiencia en el cargo, ya que fue presidente por cinco años de la Universidad de Midland.

