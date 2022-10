Raúl Jiménez, el destino del atacante mexicano podría ser la Major League Soccer

Raúl Jiménez había ilusionado a sus más fieles seguidores luego de comenzar la temporada con un gol para el Wolverhaptom en la Copa de la Liga. Sin embargo, el mexicano no pudo mantener el ritmo y una lesión lo ha relegado muy lejos entre los atacantes de la plantilla. Bajo estas circunstancias, el azteca buscaría un nuevo camino y desde la MLS le tienden la mano.

Está de vuelta! Primer gol oficial de Raúl Jiménez en la temporada. Fue el 1-0 sobre el Preston en la Copa. pic.twitter.com/U27luvoTLO — Kery (@KeryNews) August 23, 2022

Todo parece indicar que el espigado atacante de El Tri saldría del Wolves en el mercado invernal, a pesar de que aún tiene contrato con el equipo hasta junio de 2024. Pero Jiménez actualmente está padeciendo una nueva lesión y se ha vuelto prescindible para su club. Diego Costa, Sasa Kalajdzic y Hwang son su competencia.

En este sentido, la Major League Soccer serviría de escapatoria a la escasez de minutos que podría sufrir luego de que se recupere de su lesión. No está de más mencionar que en el torneo estadounidense actualmente es la casa de sus compatriotas Chicharito Hernández, Carlos Vela y Héctor Herrera. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Un equipo busca los servicios de Raúl Jiménez

La MLS es un torneo con un gran poder económico capaz de costear el fichaje de Raúl Jiménez. Según informaciones de Fútbol Total MX, el atacante del Wolverhampton estaría en el radar de Chicago Fire. Este interés, en caso de concretarse, se haría efectivo para el próximo mercado invernal, luego del Mundial de Qatar 2022. Por lo pronto, el mexicano deberá recuperarse de su pubalgia y ligar a que llegue entre algodones a la Copa del Mundo para poder representar a la Selección Mexicana. ¡NO ES CIERTO, DIME QUE NO ES CIERTO!😪

Raúl Jiménez no ha tenido su mejor temporada, las lesiones lo han dejado fuera de canchas un rato y en Estados Unidos ya empieza a sonar su nombre para reforzar al Chicago Fire. La llegada de Costa facilitaría su salida después de Qatar. pic.twitter.com/KeWsJaVFpH— juanfutbol (@juanfutbol) October 7, 2022

