Chayanne aseguró que el éxito de Bad Bunny es su gran equipo… Así se lo expresó el cantante en una entrevista que le dio a Karla Martínez para ‘Despierta América’.

En plena promoción de ‘Tú y Yo’, el cantante boricua hizo una gira de medios entre los que participaron ‘Despierta América’. Chayanne habló con Karla Martínez de todo, de su familia, su carrera, el lanzamiento de su hija Isadora como cantante y hasta recordaron el momento que bailó el vals de los 15 con la presentadora.

Entre tantos temas, Karla le preguntó qué opinaba del fenómenos en el que se ha convertido su compatriota Bad Bunny. Con la diplomacia y la dulzura que lo caracteriza dijo lo siguiente:

“Es un fenómeno, estoy feliz por él, por su éxito, pero detrás del éxito y de lo que se ve ahora, hay mucho trabajo y hay un equipo de gente trabajando, y yo también tengo mi equipo y es fantástico, hay una energía increíble”.

También hablaron del futuro y de su vida cuando se convierta en un abuelito, ¿dejaría los escenarios?

“Yo me veo en la música, es lo que he hecho toda mi vida, mientras yo sienta que puedo moverme en el escenario, seguir aportando… Me veo cómplice de abuelito, me veo jugando con ellos, comiendo y escuchando, es una continuidad de lo que uno ha hecho con los hijos”.

Y como te dijimos al principio, habló de la carrera de cantante de su hija, Isadora, quien el diciembre cumple 22 años, de lo que dijo lo siguiente:

“A los 6 años ha hecho su primera composición se ha dedicado a la música toda la vida, y estudió música, editorial, canción, piano, siempre ha tenido mi apoyo, se lo dije por la primera vez“, aseguró.

