Alessandra Rosaldo asegura que Eugenio Derbez sufre “dolores nuevos” tras el accidente que sufrió

Tras el accidente que sufrió Eugenio Derbez y que le provocó varias fracturas en el hombro derecho, Alessandra Rosaldo compartió nuevos detalles sobre la recuperación del actor, destacando que está pasando por dolores nuevos debido a la fisioterapia.

En entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Sale el Sol’, la vocalista de Sentidos Opuestos reveló que el comediante ya comenzó con las terapias de rehabilitación, pero durante esta etapa de su recuperación ha presentado fuertes dolores debido a que el hombro lleva mucho tiempo sin moverse. Sin embargo, se encuentra motivado con los avances que empieza a tener.

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse, a notar cambios, a tener un poco más de independencia”, explicó.

Destacó, que el actor debe realizar diversos ejercicios con ayuda de un terapeuta, quien aplica fuerza para que poco a poco recobre la movilidad en el área lesionada.

“Su terapeuta le empieza a mover el brazo, lo pone a hacer diferentes ejercicios para empezar a tener movilidad con un poquito de fuerza, obviamente él brazo ha estado quieto mucho tiempo entonces hay que reforzarlo”, puntualizó.

Pese a que todavía queda un largo camino por recorrer en su recuperación, Eugenio Derbez ya está retomando sus actividades, por lo que el reposo absoluto está quedando en el olvido.

“Claro que ha sido difícil enfrentar todo lo que sucedió, el golpe, la cirugía, los dolores, el alto a su vida y a su rutina, pero está feliz de estar en casa y tampoco está haciendo nada. Obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, libretos que no había leído, está escribiendo, o sea, quieto no está”, enfatizó.

Asimismo, Alessandra Rosaldo aprovechó para desmentir a José Eduardo Derbez, quien durante las primeras declaraciones que realizó tras el accidente que sufrió su papá, aseguró que la familia lo ignoró y no le querían decir cómo se encontraba el actor.

“Claro que no. Tantas cosas sucedieron ese día y en ese momento que a lo mejor quedaron mensajes sin contestar, pero no nada se le esconde, a lo mejor no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no de ninguna manera”, agregó.

