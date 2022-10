Edson Álvarez y sus posibilidades de ser nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra

Regresa la novela sobre el futuro de Edson Álvarez. El mexicano es una pieza más que importante en el esquema del Ajax de Ámsterdam, pero los grandes de Europa siguen rondando para ficharlo. Luego del interés del Chelsea en el mercado de verano, a mitad de temporada se le vuelven a abrir las puertas al “Machín”.

No está de más mencionar que el Chelsea y el Ajax ya habrían mantenido conversaciones en el pasado por Álvarez. Pero ambas instituciones no llegaron a un acuerdo, pues el conjunto neerlandés pedía mucho más dinero del pautado.

Edson Álvarez es el MC con más acciones defensivas exitosas (ajustadas a la posesión) entre 190 jugadores con más de 400 minutos en las 7 ligas top de Europa. pic.twitter.com/ncYIqz7A1r — Statiskicks (@statiskicks) October 12, 2022

Sin embargo, el Chelsea abriría hueco en un plantilla y aligeraría un poco las finanzas en el mercado invernal. Su reciente contratación Denis Zakaria no ha sido del agrado del entrenador Graham Potter. Bajo estas circunstancias, se estima que el futbolista sea ubicado en otra institución para continuar con su carrera. Denis Zakaria has not played a single minute with Chelsea, as of now. He’s in difficult position as Thomas Tuchel wanted him while Juventus had him in consideration. 🔵 #CFC



…but with Graham Potter, 0 minutes and he’s not even on the bench.



It will be discussed soon. pic.twitter.com/4xQoaFqQbC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2022

Este panorama le abriría nuevamente la posibilidad a Edson Álvarez para que sea uno de los reemplazos habituales del mediocampo. El Chelsea acumula muchos jugadores mixtos en ese sector, tales como Mateo Kovacic, Jorginho y Ruben Loftus-Cheek. El “Machín” podría entrar perfectamente en dicha ecuación al tomar en cuenta lo extensa de la temporada.

El Ajax de desinfla

Por otra parte, el histórico conjunto neerlandés se ha venido desmantelando paulatinamente. Esto ha hecho que el club haya perdido profundidad y peligrosidad. Actualmente, del Ajax en la segunda posición de la Erevidisie; en Champions, aunque aún tiene posibilidades de trascender, su destino más probable parece ser la UEFA Europa League.

También te puede interesar:

· Hirving Lozano madrugó al Ajax de Edson Álvarez y comandó la victoria del Napoli en la UEFA Champions League

· “Creo que México nunca jugó un Mundial”: el curioso mensaje del Cuti Romero que causa revuelo en las redes sociales

· Los equipos de la Liga MX serán beneficiados por el Mundial de Qatar 2022: la FIFA le pagará a los clubes por cada jugador prestado para la Copa del Mundo