Kylian Mbappé niega los rumores de una posible salida del París Saint Germain y de la Ligue One

El delantero francés del París Saint Germain Kylian Mbappé ha tenido una larga novela con una posible salida del conjunto de Francia para así llegar al Real Madrid de la Liga Santander. Sin embargo, ahora el mismo jugador campeón del mundo se tomó el tiempo para hablar sobre esto y negó las posibilidades de que esté molesto en su actual club. Además, el mismo jugador francés descartó la idea de abandonar la entidad parisina en el próximo mes de enero.

“Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso”, dijo Mbappé en zona mixta, al término del encuentro ante el Olympique Marsella, en el Parque de los Príncipes de París, según apuntan los medios franceses.

Mbappé subrayó que no estaba descontento en el París Saint Germain. “No estoy molesto con el club. Es no es verdad”, añadió. “Lo que se ha dicho no es cierto”.

Kylian Mbappé salió así al paso de las especulaciones que en los últimos días apuntaban a la intención del astro galo de abandonar la entidad parisina con la que renovó en el pasado mes de mayo tras tener asegurada su llegada a la institución blanca de Madrid, esto último según las diferentes informaciones que se manejaba en ese momento.

El atacante internacional francés realizó dicha declaraciones tras el clásico ante el Marsella, juego en el que el París Saint Germain ganó por 1-0 con el gol del brasileño Neymar Jr., y en donde el astro Lionel Messi también sumó minutos, algo que tranquilizó también a los seguidores del equipo y de la Selección de Argentina de cara al próximo Mundial Qatar 2022.

Con noticias de EFE

También te puede interesar

–“Tenemos que rotar”: Erik Ten Hag habla sobre el cambio de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ante Newcastle por la Premier League

–Con más de 490 partidos, Andrés Guardado deja a Hugo Sánchez en el camino y se convierte en el mexicano con más participaciones en Europa

–Raúl ‘Potro’ Gutiérrez se quedaría como entrenador de Cruz Azul para el Clausura 2023 de la Liga MX