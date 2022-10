Gloria y Emily Estefan: El secreto de hacer eterno un momento único, íntimo y de familia

Los Estefan son el ejemplo perfecto de las familias latinas en Estados Unidos, los que nacieron afuera y los de aquí, pero que se formaron con lo mejor de nuestras raíces hispanas. Y los que cumplieron y abrieron camino para quienes llegan con el famosos ‘sueño americano’.

Esto mismo los plasmaron en un álbum de la fecha que más nos gusta festejar, la Navidad y lanzaron ‘Estefan Family Chirstimas’. Un trabajo que tiene tres columnas, Gloria, Emily y Sasha Estefan, pero en la que participan todos, desde Emilio y Lili, hasta los perritos. En una charla llena de amor, madre e hija nos cuentan el secreto de hacer eterno un momento único, íntimo y de familia.

Gloria, Naybi, Emily y Emilio Estefan en una Navidad familiar. Foto: 11:11 Public Relation

-Gloria, tuvieron que pasar 29 años y una familia para que volvieras a sacar un álbum navideño…

Gloria Estefan: Este concepto no se hubiera podido hacer de alguna otra forma. Los 29 no fueron a propósito, sino que he tenido la dicha de poder evolucionar en la música y hacer cuan cosa me entusiasmaba, y eso es por lo menos un año de trabajo, pero cuando vi que Sasha ya estaba creciendo, sabiendo lo lindo que canta, y viendo que pronto eso iba a cambiar para poder plasmar este momento en un proyecto así de música los 3. Ha sido la bendición más grande de mi vida, lo he disfrutado como ningún otro proyecto, y es algo que va a quedar para siempre, para mí, para los hijos de ellos, y los nietos, ha sido una bendición.

-Emily ¿cómo fue para ti el proceso? porque la madre es un poco la que manda, pero realmente tú eres como la líder del equipo

Gloria Estefan: ¡Ya quisiera uno que fuera!

Emily Estefan: No mira, todo el mundo respeta a mi mamá porque es la reina y…

Gloria Estefan: ¿Tú sabes que de niña tú decías que tú eras la reina?

Emily Estefan: Bueno y todavía soy.

Gloria Estefan: El papá llegaba, “¿Cómo está mi princesita?” … Y decía: “Yo soy la reina”.

Gloria, Emily y Sasha lanzaron un álbum dedicado a la Navidad. Foto: 11:11 Public Relation

Emily Estefan: Es que en la vida lo que verdaderamente es importante es el respeto, y lo que tiene mi mamá para nosotros que hizo el proceso, hacer como magia, es el respeto. Sasha tenía la idea: “Oh tutu, vamos a intentar esto, ¿qué pasa si tú lo cantas así? Vamos, vamos a hacerlo” … Usualmente, especialmente en las familias latinas es difícil, grabando con esa dinámica, creo que lo puedes escuchar en el disco, porque verdaderamente fue así, Sasha y yo abajo haciendo una armonía, y mi mamá trabajando en otra canción arriba… Como era la música antes, un edificio lleno de gente trabajando en algo creativo, divertido, verdaderamente fue así.

-Gloria ¿Qué descubriste en este proyecto de Emily y de Sasha? Y tú Emily, ¿qué descubriste de Gloria y de Sasha?

Gloria Estefan: Yo conozco a Emily muy bien, pero ella siempre me sorprende con su interpretación. Por lo ejemplo, en este disco el solo de ella ‘Cuando Te Extraño’, la sensibilidad que ella tiene para poder emotivamente transmitir esa letra y ese sentir, ¡y que el demo que hizo!

Emily Estefan: No era mi canción, era de ella, y yo me enamoré de la canción cuando vi la partitura. El primer día que empezamos a grabar se murió su perrita, que era como su bebé y tan importante para todos nosotros. Ella dijo: “Yo no sé si pueda cantar “, y yo le dije, “No te preocupes está la banda aquí, yo hago el demo” … Y cuando salí de grabar ella dijo, “Esa es tú canción”. ¿Ves?, el respeto.

Gloria Estefan: Siempre me sorprende por muy talentosa que yo sé que ella es, Sasha wow, cuando estábamos componiendo la canción, que de pronto estamos él y yo con la guitarra y dice: “Tutu, pon esa melodía hacia arriba, vamos a subirla aquí y la cantamos” … Ese fue él solo, esa fue su idea y entonces digo, Dios mío, a esa edad tener esa sensibilidad, él me escribió, me hizo una composición cuando murió una perrita.

Gloria con su nieto Saha, su hijo Nayib y su nuera Lara. Foto: 11:11 Public Relation

Emily Estefan: Eso es un hit.

Gloria Estefan: Vino al día siguiente con una canción, y yo a parte con el corazón roto y llorando como una loca, pero que él tenga esa madurez emocional. Las ideas que ponía estaban tan buenas, me sorprendió también. Él se preparó muy bien, llegaba al estudio listo, se sabía la canción, yo me ponía con él en estudio impartiendo las cosas que yo he aprendido como cantante, como alguien que graba, porque grabar una canción. Una cosa es interpretar algo en vivo, que tienes el público ahí y está esa emoción, pero cuando estas creando algo, que va a quedar para siempre, tú quieres que sea lo mejor que pueda ser.

Yo le decía: “Tú estás pintando como si fuera un cuadro emocional de esta canción, tú tienes que pensar en las cosas que te hacen sentir a ti, para que entonces tú puedas transmitirlas” … Y era como si él en el próximo lo absorbía y para afuera.

Emily Estefan: Tiene vidas dentro de él. Lo que me sorprendió de mi mamá, que no importa cuánto tiempo pasa siempre me sorprende. Está mujer no se cansa, lo que verdaderamente este proyecto yo vi con mis ojos propios. Ahora yo voy a cumplir 28, soy joven y me entraba un sueño y yo, “No puedo más, 2:30” … y ella, “Ok bye, buenas noches”… A las 5 de la mañana, ella, “Oh, llegué a la casa, mira aquí está”… Oh my God, cuando viene a la música, no se cansa, ella es una batería de creatividad.

Gloria Estefan: Es que a mí, eso me da vida, cuando estamos haciendo algo, yo le he dicho a ella, la mayoría de mis canciones yo las he escrito entre 12:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, porque tenía mi familia, estaba Emilio, durante el día tenía mil cosas que hacer, y yo pienso que en este hemisferio a esa hora está limpio los canales espirituales, las musas, más libertad para llegar a uno, y yo, a esa hora es que a mí se me despierta la creatividad ,y pienso que es un momento muy abierto, para componer y hacer todo.

Los Estefan visitaron ‘Despierta América’. Foto: 11:11 Public Relations

Emily Estefan: Las vibras están como que sueltas.

Gloria Estefan: Y cada vez que hago una canción la compongo, es lo que te digo que siento, nunca puedo hacer esto de nuevo, es como parir, es como cuando uno tiene un embarazo de 9 meses, pero cuando tienes a ese bebé, tienes al bebé y dices: “Wow, no sé si yo pueda volver a hacer esto”, y así sigue siendo y sigo con el mismo entusiasmo para la música.

–Cuando pasen los años y lleguen tus hijos, más nietos, ¿qué es lo que quieren recodar de este momento?

Gloria Estefan: Todo, pero obviamente lo más importante para mí es vivir cada momento porque si no lo vives no lo vas a recordar, y hay que estar presente porque muchas veces uno está preocupado en lo que va a venir: “Ay Dios, tengo que hacer esto la semana que viene, lo que va a venir “… Pero sabe Dios si llega la semana que viene, entonces estar en cualquier momento en que uno esté.

Ahora mismo, que estamos compartiendo, para mí no es, “Ay Dios mío, hay que hacer toda está prensa”, para mí es, la oportunidad de hablar de algo que ha sido tan importante para nosotros, y por eso tengo muchas amistades con la prensa a través de los años, porque hay intercambio. Simplemente vivir cada momento, y ya los recuerdo allí estarán, quedarán, los mejores, los difíciles, pero hay que estar presentes.

Emily Estefan: Para mí, sí tú quieres escuchar la alegría, la felicidad que tengo para estar en este momento ahora mismo, es el álbum, esa es la alegría de la música, no sabemos si mañana me pega un piano y me muero, todavía va a estar mi voz ahí para que tú escuches, para que conectes con nosotros, para que te metamos en nuestra familia, entonces para mí ese es el regalo más grande, poder tener eso, que mi cuerpo se puede ir de esta tierra, pero tienes mi música.

Gloria Estefan: Eso es lo bueno de la música que queda para siempre, y para futuras generaciones.

