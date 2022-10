Demi Lovato dio mucho de qué hablar por su alocada elección de maquillaje

La ex estrella de Disney, Demi Lovato, sigue disfrutando de su nueva etapa musical con el material discográfico ‘Holy Fvck’, que además ha traído consigo una faceta más atrevida en cuanto a moda se refiere.

Prueba de su experimentación en el ámbito fashionista fue su más reciente look de maquillaje para un evento al que asistió en la ‘ciudad que nunca duerme’, Nueva York.

Y es que Demi, autora de éxitos como “Don’t Forget”, “Confident” y “Heart a Break”, fue captada haciendo su arribo a un teatro acompañada de varios miembros de seguridad que la resguardaron hasta que ingresó al recinto.

Eso sí, el modelito que portó para la ocasión no pasó desapercibido para el público gracias a los lentes de las cámaras. Se trató de un total black look de abrigo y pantalón con corte acampanado que delinearon su curvilínea figura.

No obstante, la estrella del show fue el interesante maquillaje que eligió para completar su look. Demi Lovato optó por un peculiar delineador de ojos en forma de lágrima que hizo contraste con la sonrisa de oreja a oreja que mostró ante las cámaras.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, y mientras algunos de sus fanáticos no hicieron más que llenarla de piropos, hubo quienes no dudaron en dejarse saber que el look no fue de su agrado.

Actualmente, Demi Lovato se encuentra promocionando su octavo álbum de estudio ‘Holy Fvck’, donde la cantante de 29 años prometió ser ella misma sin pedir disculpas, por lo que llega con un nuevo sonido: una fusión de rock y metal.

Te puede interesar:

• Demi Lovato impacta con su nueva imagen y se muestra usando leggings de látex rojo

• Demi Lovato presume en house tour su impresionante mansión en Studio City

• VIDEO: Demi Lovato muestra tremenda herida en el rostro y asegura que necesita puntos