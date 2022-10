Popularidad de Trump entre algunos Republicanos va en declive

Tras bambalinas se dice que Donald Trump desea llegar nuevamente a la presidencia, sin embargo, su popularidad entre algunos republicanos va en declive, al grado de que han manifestado abiertamente que el también magnate no debería de postularse en 2024 porque perderá.



El expresidente Paul Ryan (R-Wis.), el exgobernador de Florida Jeb Bush (R) y el exvicepresidente Mike Pence indicaron en los últimos días que preferirían ver a otra persona en la boleta electoral en las próximas elecciones presidenciales.



A las declaraciones de los Republicanos se suma que Ryan, Bush y Liz Cheney no han dejado de mostrar su preocupación sobre otra posible candidatura



“A algunas personas les gusta Trump ya otras no les gusta Trump“, dijo el expresidente de la Cámara Newt Gingrich (R-Ga.). “Él es la figura individual más dominante en el partido. Es un hecho”.



Mientras que Pence, quien sentó las bases para una campaña propia de 2024 con visitas frecuentes a Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur señaló abiertamente si votaría por quien hace algunos años fuera su exjefe y con una ligera sonrisa señaló “bueno, podría haber alguien más a quien preferiría más”.



Ryan, quien se retiró de la Cámara en 2019 después de numerosas disputas públicas con Trump, argumentó a principios de este mes que el expresidente podría costarles a los republicanos la Casa Blanca si está en la boleta electoral dentro de dos años: “Todos sabemos que perderá. O permítanme decirlo de esta manera: todos sabemos que es mucho más probable que pierda la Casa Blanca que cualquier otra persona que se postule para presidente de nuestro lado del pasillo. Entonces, ¿por qué querríamos ir con eso?”.



Bush le dijo a CNN hace un par de días que cree que habrá “un anhelo de, A, una nueva generación de liderazgo en nuestro país en 2024 y, B, candidatos que se centren en el futuro, no necesariamente los agravios del pasado”.



Joe O’Dea se encuentra en la misma línea y ha dicho que “no creo que Donald Trump deba postularse nuevamente” y que si lo hace “Haré una campaña activa contra Donald Trump y me aseguraré de tener cuatro o cinco republicanos realmente buenos en este momento. Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott, podrían postularse y servir durante ocho años”.



Pese a que algunos Republicanos no desean que Trump llegue nuevamente a la presidencia, el exmandatario sigue siendo popular entre los estadounidenses, y eso se refleja en los mítines, sin embargo, el exmandatario no ha expresado abiertamente que luchará por la silla presidencial, aunque juguetea diciendo ?hacerlo de nuevo?.

Te puede interesar:

– George W. Bush lleva su espíritu anti-Trump a la recaudación de fondos del aspirante al Senado Joe O’Dea

– Pence dudaría en votar por Trump en 2024: “Podría haber alguien más”