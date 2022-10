Trump no ve rival en DeSantis y confirma que sería destruido tratando de competir contra él

Donald Trump usó su red social Truth Social para “disparar” contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre un hipotético enfrentamiento por la nominación presidencial republicana de 2024.



El magnate compartió un video de la presentadora Megyn Kelly, siendo entrevistada por el presentador de BlazeTV, Dave Rubin, sobre un posible enfrentamiento entre Trump y DeSantis.



“La única forma en que DeSantis se convertirá en el candidato republicano es si Trump elige no postularse y lo respalda o muere”, mencionó Kelly al tiempo que recordó a su entrevistado que los partidarios incondicionales de MAGA nunca abandonarían a Trump.



La respuesta de la expresentadora de televisión hizo sentido en el exmandatario quien no dudó en decir “ESTOY DE ACUERDO”.

La afirmación de Trump deja en claro que la relación con quien tiempo atrás fuera su protegido no anda nada bien.



Si bien ninguno de los dos ha declarado formalmente que se postulará para la presidencia, ambos están construyendo alianzas con miras al 2024.



Uno de los últimos desaires que Trump hizo a DeSantis fue dejarlo fuera de un mitin en Florida dos días antes de los comicios de mita de periodo.



Un portavoz del expresidente señaló que la ausencia de DeSantis en el mitin no es un desaire intencional contra el gobernador de Florida, sino que es parte de una gira de cuatro fechas por el país en la que Trump se embarcará en los días previos al exámenes parciales, dejando entrever que la relación entre ambos políticos no está fracturada, aunque los hechos muestren lo contrario.

