Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente, que incluye las predicciones de noviembre, le dice a tu signo del zodiaco qué le deparan los astros del lunes 31 de octubre al sábado 5 de noviembre de 2022 y la carta del Tarot que te ayudará en el mes.

Aries

En este mes de noviembre la carta que te va a regir es el As de Copas que significa que debes de acrecentar tu patrimonio y empezar más cauteloso con tus gastos, que es importante que en el mes de noviembre tener cuidado con las inversiones, también esta carta me indica que los días mágicos para tu signo de fuego son 04, 11, 17 y 22, que en estos días tendrás la buena suerte que lo que realices te va a salir de lo mejor, que tu color de la abundancia es el amarrillo y tendrás dos golpes de suerte con los números 09 y 13, que debes de jugarlos los días martes de cada semana.

En este mes de noviembre vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo, solo tienes que ser más discreto con tus comentarios y no platicar ya tus éxitos, recuerda que tu signo lo persiguen mucho las envidias. Va a ser un mes de estar entre dos amores que te mantendrá muy distraído y sin saber qué hacer solo trata de dejarte llevar por tus sentimientos.

Te buscan de un antiguo trabajo para invitarte a participar otra vez en esa compañía, recuerda que siempre tu signo deja muy buenas amistades en su centro laboral. Cambias tu carro por uno más reciente, recuerda que en este mes se va dar lo que se tiene que dar y más en la compra de una casa o departamento, solo no presiones el destino déjalo que solo fluya las oportunidades.

Tauro

La carta que te va a estar rigiendo en este mes de noviembre es La Torre, que significa que debes ser más inteligente al decidir tu futuro, es decir, pensar más de dos veces antes de actuar porque este carta te dice que ya has edificado mucho y se puede derrumbar, así que con cuidado en los cambios que vayan hacer, pero esta carta te da los días mágicos que son 03, 09 14 y 21 de noviembre, que va a ser de buena suerte en todo lo que vayas a realizar y tu color de la suerte el azul y tu números mágicos son el 04 y 25.

En este mes de cambiar de pensamiento y forma de ser recuerda que este mes once te va a dar la oportunidad de estar más controlado con tus impulsos para que puedas así lograr más objetivos en la vida y prosperar, recuerda que tu signo es muy bueno para administración así que trata de seguir con los estudios y hablar otro idioma porque vale más el que sabe más, así que trata de aplicarte en eso.

En esta situación de pareja no se da es mejor dejarse y volver a comenzar con personas más compatibles con tu signo como lo son Cáncer y Acuario. Sigues con la dieta y te mantienes en forma. Trámites de pagos de colegiaturas o ya preparas la graduación, trata de dormir más, recuerda que el día se hizo para trabajar noche para dormir.

Géminis

En la carta del tarot te salió la carta del Carruaje, esto te dice que en este mes no te detengas, que sigas sin miedo y vas a lograr el éxito que tanto deseas, solo ten cuidado con las personas que solo buscan robarte tu buena energía así que trata ser muy cauteloso en todo. Tus mejores días van a ser el 01, 11, 15 y 27 y tendrás más suerte en cuestión de trabajos y proyectos nuevos, tu color el blanco y tu número de la suerte es el 06 y 35, golpes de suerte en este mes.

Es tu mejor mes noviembre porque es donde tu energía positiva se reinventa y te ayuda a estar de lo mejor y empiezas un nuevo ciclo en tu vida. Te buscará un amor nuevo del signo de Sagitario o Libra que hablará de formalidad contigo. Cuídate de dolores de espalda o cuello, trata de dejar un poco la tensión a un lado. Te haces una operación estética o decides ya cambiar tu forma de alimentarte y estar más sano, recuerda que como te ven te tratan así a verse de lo mejor.

Empiezas a ahorrar para cambiar el carro, arreglas papeles de hacienda o impuestos, tramitas tu visa o residencia extranjera, no hagas cosas buenas que parecen malas y más en tu relación de pareja recuerda decir la verdad, aunque duela.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Sol que significa que tu signo brillará con luz propia y va a lograr los objetivos que venían buscando durante todo este año. Esta carta te dice que vas a poder salir de viaje o irte a vivir fuera del país para tener más desarrollo profesional. En los días mágicos son 07, 12, 19 y 23 que estos días serán de doble suerte rápida en todo lo que elabores, tu color de la abundancia es el verde fuerte y tus números de la suerte el 02 y 10, recuerda que tu signo está diseñado para ser exitoso solo trata de seguir los lineamientos productivos de tu vida, solo trata de no ser tan expresivo con tus cosas porque no todo mundo te quiere bien y sienten envidia hacia a ti así trata de ser discreto.

Cambias el celular y cambias el plan de pagos, recuerda que estás en tu época de ahorrar más, trata de ya no buscar esa amor que ya no está a tu lado, recuerda que lo que sucede conviene y no es para ti ya no lo va a ser y mejor busca parejas más compatibles con tu signo como Virgo o Piscis que son tu pareja ideal. Te piden prestado y va ser un familiar a veces tu signo es muy dramático y toma los problemas muy personales, solo trata de relajarte y dejar que todo fluya.

Es el momento ideal deponerse a dieta y así mantenerse en forma, en este mes compras los regalos de navidad para que puedas adminístrate más en tu dinero, te vas de viaje para visitar a un familiar.

Leo

En este mes de noviembre la carta del tarot que va a dominarte es Templanza, que significa calma, que todo pasará que ya en este mes once vendrá a ti la prosperidad que tanto deseas para estar progresando. Esta carta también te indica que vendrá un ayuda del arcángel Miguel, que no dudes en invocarlo que serás escuchado, tus días mágicos son el 06, 10, 14 y 25 serán días de éxito en lo que realices. Tu color el naranja, tus números de la suerte 07 y 11 tres golpes de buena suerte en la lotería.

Se te recomienda no sacar ningún crédito lo que vayas a pagar que sea de contado para que no te endeudes más. Tramitas tu título universitario y planeas hacer una maestría, ya no busques ese amor que no es para ti, recuerda que a veces uno mismo se pone obstáculos para no ser feliz así trata ya dejar ese tipo de personas que solo te hacen daño.

Arreglas una demanda legal que va a salir a tu favor, recuerda que tu signo siempre está en busca del amor o pareja ideal y en este mes once se te va a dar una relación formal con alguien del signo de Aries o Escorpio que va a ser muy compatible contigo.

Virgo

En las cartas del tarot te salió para este mes de noviembre La Estrella que sin duda va a ser de triunfos asegurados y cambios de trabajo positivos, así que trata de estar al cien por ciento con tu buena actitud que se darán todo lo que deseas, tus días mágicos son el 01, 09, 16 y 26, tu color de la abundancia es el rojo y tus números mágicos 06 y 20, que tendrás dos golpes de suerte en la lotería.

Tramitas un crédito para una casa o renuevas la que tienes, trata de cuidarte más en cuestiones de problemas de migraña y nervios, trata de seguir con el ejercicio. En el trabajo te va a venir una oportunidad de crecer más en lo profesional y te darán un aumento de sueldo, sales de viaje por cuestiones de ir a visitar unos amigos o familiares.

En este mes vas a extrañar mucho amor que se fue, es normal a veces tu carácter no sabe pedir perdón y eso hace que se vayan de tu lado personas que valen la pena, así trata de aprender a ser más humilde. A los Virgo solteros les va a venir un amor muy fuerte e intenso, que te hará sentir muy bien. Cuidado con los accidentes en estos días sé más precavido, trata de no juntarte mucho con personas del signo de Acuario que tendrás un problema muy fuerte, un amigo del signo de Aries te propone un negocio que va a ser muy bueno, acéptalo.

Libra

En la carta del tarot te salió el Diablo en este mes de noviembre, que significa que tendrás que ser más cauteloso con tus amistades y compañeros de trabajo porque tienes enemigos ocultos, son los que te hablan bonito, pero te dan la puñalada por la espalada, pero esta carta la del Diablo es dinero por lotería con los números 15 y 66 tu color el rojo y rosa, tus mejores días del mes son 08, 13, 19 y 23.

En este mes de noviembre en tu trabajo va a haber muchas presiones y juntas para cambios de puesto, recuerda que tu signo va a ser muy importante en la toma de decisiones porque el ser Libra amerita tener puestos de jerarquía y de mando. Trata de seguir con tus estudios de idiomas y administración, que es lo ideal para ti. Sabrás de un divorcio familiar, te invita a salir alguien de tu trabajo o escuela, recuerda que no es lo más recomendable porque si no quedan bien lo tendrás que seguir viendo es mejor buscar amores fuera de tu contorno.

Tendrás una sorpresa de dinero o te llega un regalo que no esperabas, te invitan a salir de viaje o te vas con tu familia de visita. En el amor estarás muy bien, recuerda que siempre tu signo busca la pareja ideal en este mes te va a llegar. Mandas arreglar tu carro o decides venderlo. Recuerda que tú eres el psicólogo del zodiaco por eso siempre te van a pedir un consejo personas que están a tu lado.

Escorpio

En las cartas del tarot te salió el Juicio, que en mes de tu cumpleaños nos dice que tendrás tiempos de madurez mental y crecimiento profesional, que es el momento de tomar decisiones para estar creciendo en lo económico y amoroso, que te vendrán dinero extra por lotería con los números 03 y 19 y tu color de la prosperidad es el azul y blanco, tus mejores días son el 02, 16, 19 y 21.

Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja, ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto para que no provoques envidias. En cuestiones de salud trata de relajarte más y no tener tantas presiones, recuerda que tu signo lo domina mucho los problemas hormonales y psíquicos así ten cuenta esta recomendación.

Eres el mejor amigo y el pilar de tu familia siempre van a pedirte un consejo o una ayuda económica y cada vez que ayudas a alguien más, tu energía positiva se multiplica.

Eres el mejor conquistador, pero ya trata de no andar con dos a la vez porque tarde o temprano se van a dar cuenta y buscar un amor compatible en tu vida. Te regalan una mascota.

Sagitario

En las cartas del tarot para este mes de noviembre te salió As de Bastos, que nos dice propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado, propuesta de amor verdadero en este mes. Esta carta del tarot te confirma, que te dice que Sí a lo que vayas a realizar y que la buena suerte va a estar de tu lado. Tu color de la suerte es el naranja y amarrillo, tus números mágicos 01 y 29, que tendrás dos golpes de suerte en la lotería, tus mejores días son 03, 09, 19 y 24, recuerda que este mes será muy fundamental en tu relación amorosa para saber si te quedas o te vas y solo trata de meditar muy bien tu decisión y mejor ve con un especialista para que te guía en tu vida sentimental.

En estos días te haces una operación estética que todo saldrá de lo mejor, trata de arreglar papeles de créditos y ya paga deudas atrasadas. Serán un mes de muchas fiestas y de salir mucho con los amigos, no te metas en problemas que no son tuyos recuerda que cada quien se tiene que hacer cargo de su vida. Toma un curso de idiomas o leyes eso te va a ayudar mucho en el futuro. Un amor del pasado te busca para quedarse.

Capricornio

En este mes de noviembre te salió la carta del Emperador, que sin duda va a ser un mes de llegar a un alto nivel en tu ambiente laboral y escolar. La carta del Emperador nos dice que es el tiempo de ser exitoso, que no tengas miedo al qué dirán, que tu seas autentico, que vas por buen camino. Tus números de la suerte son 21 y 30 con tres golpes en la lotería, tu color de la prosperidad es el amarrillo y azul y tus días mágicos 04, 11, 17, 23.

En este mes once que es se te recomienda a tu signo liquidar todas tus deudas y sanar tu economía, son tiempos de ahorrar para un futuro. En estos días te van a ofrecer un curso mercantil, tómalo que eso te ayudará a estar mejor preparado y ser más competitivo, recuerda que tu signo le gusta ser el mejor en todo y este mes se te va dar la oportunidad. En tu trabajo recibes un reconocimiento por parte de los directivos y te ofrecen un aumento de sueldo.

Te vas de viaje por cuestiones de cerrar contratos de trabajo, ten cuidado con problemas de la gordura recuerda que tu punto débil es el estómago así trata de seguir con la dieta. Trata de empezar a compras tus regalos de Navidad para que no estés tan presionado con tu dinero. No creas todo lo que te dicen y más si no son negocios muy poco claros. Un familiar te pide una ayuda económica. Recuerda mucho caminar en las mañanas y eso hace que tengas más comunicación con lo divino y que tus energías estén más positivas.

Acuario

En las cartas del Tarot te salió el As de Oros que significa que pidas que se te dará todo lo que necesitas para estar mejor, es decir, el oro y el dinero en este mes te llegará a manos llenas así que no lo dudes pon un negocio propio o cámbiate de trabajo para uno más productivo. Tus días mágicos son el 03, 07, 12 y 23 que serán días triunfos. Tu color de la prosperidad es el naranja y verde, tu número mágico es el 28 y 88 con dos golpes de suerte.

Mes de noviembre va a ser unos días de mucho trabajo y cambios de puesto en tu vida laboral, trata de no estresarte tanto con todo lo que vas a vivir en estos treinta días, recuerda que tu signo es fuerte y siempre tiene la solución ideal para resolver los problemas. Sabrás de una boda de un amigo que dará mucho gusto, tramitas un crédito para cambiar de carro, cambias unos muebles de tu casa, cuídate de problemas de espalda y riñón trata de tomar más agua y dejar un poco el alcohol y la sal.

Te invitan a salir de viaje con tus amigos que te vas a divertir mucho, recibes una sorpresa muy agradable por parte de un amor que te va a estar rodeado en estos días, ten cuidado en las calles o ser más precavido. Un amor del signo de Tauro o Libra llegará para quedarse en tu vida amorosa.

Piscis

Te salió la carta del Mundo que en este mes de noviembre te dice que el éxito está en cambiarte de país, cuidad o lugar de trabajo, que es el momento de mover tus energías y que no lo dudes que viene algo importante para ti en este mes de noviembre, solo trata de ser discreto y no platicarlo a nadie para que no te llenes de malas energías. Tus días mágicos son el 05, 08, 12 y 23, que tu color de la abundancia es el blanco y verde, tus números mágicos el 17 y 26 que tendrás dos golpes de buena suerte.

Recuerda que en este mes es el mes de Dios por el número once y como ese número es tu número cabalístico y a parte tu signo lo rige lo místico y así que este mes encuentras por completo para donde va tu vida y en qué dirección la quieres llevar, van a ser unos días de tomar ya la decisión de ser feliz contigo mismo y con tu pareja.

Te viene un viaje con tu familia que te la pasaras de lo mejor, tendrás un ingreso extra por cuestión de un contrato y un bono de productividad, ten cuidado con amores del pasado o amigos con derechos que te verás envuelto en chismes o reclamaciones que no son para ti, trata de protegerte por eso te recomiendo quedar en paz. Realizas unos pagos atrasados de tu tarjeta o te pones al corriente, compras un seguro de gastos médicos o del carro, trata de no pelear y dejar a un lado los celos infundados y ser feliz con tu pareja. Los días viernes y lunes que van a ser tus mejores días.

Te puede interesar:

– 3 signos del zodiaco tendrán el peor noviembre de 2022

– Marte retrógrado 2022-2023: los signos del zodiaco más afectados

– Lo mejor que le pasará en otoño a tu signo del zodiaco, según la astrología