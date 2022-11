Miguel ‘Piojo’ Herrera sigue en la tormenta por sus declaraciones contra la plantilla de Tigres UANL

Miguel ‘Piojo’ Herrera sacudió a México y a Tigres UANL por sus declaraciones, esas en donde dijo que manejaba una plantilla llena de jugadores “viejos”, algo que no cayó para nada bien en la institución y en los seguidores del equipo felino.

Y aunque esto sucedió hace un tiempo, ahora la leyenda del conjunto de Monterrey, el exdefensa brasileño Anselmo Vendrechovski Júnior, mejor conocido como Juninho, habló sobre la situación y defendió de manera clara a los jugadores del cuadro regio.

“Yo no hablaría eso jamás, menos cuando se termine una temporada en la forma en que se fue y cuando no se logra el objetivo asumes la responsabilidad y como entrenador asumes eso y no tratar de buscar el culpable. Eso se hace internamente, hablando cara a cara, así lo manejaría yo”, dijo el exjugador de Tigres.

Además, él mismo habló sobre dos elementos del conjunto que son figuras inamovibles, siendo así Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, ambos de 36 años de edad, pero que siguen con un nivel de juego elevado y siendo así importantes para el equipo.

“Hay que analizar al jugador no por la edad sino por el campeonato que se hizo, por la temporada que se hizo y los nombrados ahí hicieron una buena temporada y fueron regulares, entonces, ya si va a haber problemas no se, ojalá y no, pero como futbolista que venga eso de tu entrenador es complicado”, agregó a ABC Deportes Juninho.

“cuando viene de los medios o la gente pues se tiende la crítica, pero cuando viene del entrenador es más complicado. Yo no pasé por eso pero estoy seguro que si estuviera ahí lo iba a cuestionar por eso, más porque los supuesto viejitos son los que le están ayudando mucho a Tigres, son gente capaz y profesional, de jerarquía grande y me duele porque son gente que trabajé con ellos y se cuanto son profesionales”, mencionó.

De forma conjunta, a estas declaraciones también se le suman las dadas por el presidente, Mauricio Culebro, quien rechazó esta idea dada por el ‘Piojo’ y explicó como él no compartía esta idea, respaldando así a todos los elementos de la plantilla felina.

