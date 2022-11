Newsom asegura que no planea candidatura a la presidencia en 2024: “No es el momento”

El gobernador de California, Gavin Newsom, asegura que no está interesado en postularse para presidente en las elecciones 2024, como se ha especulado en otras ocasiones, además que ha hecho un tipo de campaña en otros estados. Lo que sí reconoció es que si el presidente Biden se postula para la reelección, él le dará todo su apoyo.

Durante una entrevista para CBS “Evening News”, el gobernador demócrata confirmó que no está haciendo campaña presidencial para el 2024, ahora está enfocado en lograr un segundo mandato para California.

“Porque no es mi ambición, y no es la dirección en la que me inclino, No es el momento”, expresó Newsom tras ser cuestionado de sus ambiciones políticas.

El demócrata insistió que en decir “no tengo interés” cuando de nueva cuenta le preguntaban si desearía postularse.

Pero además anexó que le gustaría que el presidente Biden se postulara para un segundo mandato y si lo hiciera, él le brindaría todo su apoyo.

“No creo que haya habido dos años de formulación de políticas más efectivas de un presidente estadounidense moderno. Ha sido una clase magistral los últimos dos años”, expresó el gobernador californiano.

Así mismo anexó: “No necesariamente en comunicación efectiva y generación de narrativa, sino en términos de sustancia bajo las circunstancias con todos los vientos en contra, la ofuscación y la oposición. Creo que ha sido extraordinario”.

Las preguntas que formuló Garrett están relacionadas porque en constantes ocasiones se ha mencionado que Newsom podría ser el candidato a la presidencia por los demócratas en 2024. En algunas encuestas afirmaban que se convertiría en el rival de Ron DeSantis, quien también suena mucho por parte de los republicanos.

Además, el gobernador de California pagó por una gran cantidad de anuncios publicitarios en otros estados para demostrar que en su estado si apoyaban varias medidas lo contrario a los lugares donde había colocado la publicidad.

Para estas elecciones de medio término que se realizarán la próxima semana, se espera que Gavin Newsom gane fácilmente la reelección como gobernador de California, ante su rival republicano que no figura entre las encuestas realizadas a la población.

Antes de finalizar la entrevista reveló que “le da miedo” pensar en una Cámara controlada por los republicanos y dirigida por el líder de la minoría, Kevin McCarthy.

“Lo que han hecho para ayudar e instigar esta noción. La ‘gran mentira’, sembrando dudas sobre los cimientos de nuestra democracia, cómo está ayudando e instigando a líderes funcionalmente autoritarios en todo su partido. Eso me asusta muchísimo”, finalizó.

