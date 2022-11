Diego Lainez y su triste presente en el fútbol de Portugal

Diego Lainez es una estrella que pierde brillo en el fútbol de Europa. El mexicano salió del Real Betis en busca de una mayor participación y protagonismo dentro del campo, pero sigue siendo relegado al banquillo de suplentes. La inactividad del ex jugador de las Águilas del América perjudica su valor en el mercado y su puesto dentro de la Selección Mexicana.

El joven extremo de 22 años de edad llegó al Sporting Braga en condición de cedido. El fútbol portugués y la posibilidad de jugar la UEFA Europa League eran buenas oportunidades para el mexicano. Pero Lainez no se ha ganado la confianza de su entrenador Artur Jorge Amorim.

Lainez llegó al club en julio de este año. Desde entonces, el mexicano solo ha disputado 9 partidos que apenas se traducen en 252 minutos dentro del campo. Es decir, poco más de 2 juegos completos. Mientras ha estado en cancha, el azteca ha logrado anotar un gol y repartir un par de asistencias.

Diego Lainez pierde valor bruscamente

El ex futbolista de las Águilas del América fue fichado por el Real Betis por $15 millones de dólares. Desde entonces el valor de Diego Lainez ha caído estrepitosamente. En la actualidad, el mexicano solo está valorado en unos $2.5 millones de dólares, según datos de Transfermarkt. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

