Selena Gomez se sinceró sobre el oscuro momento que la hizo pensar en quitarse la vida

La actriz y cantante mexicoamericana Selena Gomez no ha dejado de acaparar los titulares durante las últimas semanas gracias al lanzamiento de su documental en AppleTv+, “My Mind & Me”. No obstante, volvió a dar de qué hablar debido a la desgarradora entrevista que concedió a Rolling Stone, donde se sinceró sobre la difícil etapa de su vida en la que pensó que el suicidio era una opción. ¿Cuáles fueron los obstáculos que atravesó? Aquí te lo contamos.

La tarde del pasado martes 3 de noviembre salieron a la luz las primeras imágenes de la cantautora para la edición del mes de noviembre de la reconocida revista. Pero, lo que terminó por llevarse la atención del público fue la inesperada confesión de la famosa.

“Creo que, cuando llegué a los 20, empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía (…) Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él“, reveló la estrella de la serie ‘Only Murders in the Building’.

Argumentó que gran parte de su batalla emocional surgió a raíz de las expectativas que ella misma forjó para su futuro: “Crecí pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos”, añadió.

Asimismo, Selena Gomez indicó que a pesar de su fama nunca se sintió parte de grupo de “chicas glamurosas”. De hecho, afirmó que su única amiga dentro del mundo de la farándula es la cantautora Taylor Swift.

Para la ex estrella de Disney tampoco fue fácil lidiar con su trastorno de bipolaridad, con el que fue diagnosticada en el año 2018. Y es que además de enfrentarse a la lucha emocional, también se añadió una batalla contra la dependencia a diversos fármacos y medicamentos.

“Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer”, finalizó.

