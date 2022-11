Carolina Sandoval enfrenta un nuevo reto en su salud: da positivo a Covid-19 por tercera ocasión

La famosa presentadora de televisión Carolina Sandoval sorprendió a su público luego de informar que dio positivo a Covid-19, siendo esta la tercera ocasión que se enfrenta a este virus desde el inicio de la pandemia.

A través de su cuenta de Instagram, la carismática estrella de redes sociales publicó un video con el que mostró su travesía para descubrir cuál era el padecimiento que la mantenía en cama.

Dentro del audiovisual la propia Carolina Sandoval comparte que acudió a una especialista para realizarse una prueba que más tarde dio positivo. “PUES AL PARECER SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS!!!! Ya saben quién es verde y le gusta estar en primer plano desde hace casi tres años“, escribió la famosa para acompañar el video.

Cabe recalcar que ‘La Venenosa’ Sandoval aprovechó la descripción de su publicación para enviar un contundente mensaje con el que reflexionó sobre su capacidad de superar las adversidades. “En mi vida he aprendido a tomarme las cosas como vienen y si del cielo me caen limones aprendo a hacer limonada”, dijo.

Y es que la socialité explicó que este diagnóstico llega a su vida en el peor momento, pues a nivel profesional y personal, contaba con una agenda ocupada. Eso sí, aseguró que su empatía es más grande que su deseo de viajar.

“Al final del día mi empatía nunca me permitirá montarme en un avión sintiéndome mal y la verdad que no me he sentido del todo bien en estos días… ni modo“, sentenció.

Para finalizar, la conductora agradeció que a pesar de ser su tercera ocasión contrayendo dicha enfermedad este año, “gracias a Dios ha sido en esta etapa y NO hace dos años y medio cuando todo era incierto”.

Te puede interesar:

• Carolina Sandoval se transforma en Catrina y sorprende con espectacular altar de muertos

• Carolina Sandoval está nominada a un Emmy por su documental ‘Ansiedad’

• Video: Carolina Sandoval presume su recámara y otras habitaciones de su nueva casa