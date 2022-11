Celia Lora presume su exuberante silueta con lencería color negro

Aunque en semanas recientes Celia Lora ha logrado causar tremendo alboroto en sus redes sociales posando con otras voluptuosas modelos como Marian Franco, Ignacia Michelson y Lizbeth Rodriguez, quienes al igual que ella disfrutan exponer sus encantos a la mínima provocación, nuevamente volvió a posar en solitario para mostrar su exuberante figura con muy poca ropa.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde la polémica ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ generó una lluvia de reacciones posando con un sexy conjunto de lencería color negro y pequeñas pedrerías brillantes. En la postal que fue calificada con cerca de 100 mil “me gusta”, Celia se mostró recostada para dejar apreciar a detalle su curvilínea silueta y enamorar a un importante número de seguidores.

En esta ocasión evitó mostrar de más con las transparencias que acostumbra y cuya personalidad extrovertida la ha llevado a colocarse como una de las modelos más exitosas dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

Pero no solo su público aplaude los candentes destapes que realiza, pues quien recientemente confesó que está muy orgulloso de lo que ha logrado la modelo es el cantante Alex Lora, quien durante un reciente encuentro con los medios de comunicación presumió lo feliz que está de ver triunfar a su hija.

“Para mi domadora (Chela Lora) y para mí es un orgullo y una gran satisfacción ver como toda la raza está pendiente de todo lo que hace, la siguen, les gusta lo que dice, hace y pues como padre quieres que tus hijos sigan su vocación y tengan éxito en ella”, dijo.

Para demostrar lo mucho que disfruta posar con poca ropa, Celia Lora también se dejó ver desde la cama con un combo de prendas íntimas en color rojo que dejaron a la vista un provocativo ángulo, confirmando por qué sigue contando con la aprobación del público. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que en otro de sus más recientes posteos elevó la temperatura gracias a una reveladora prenda traslúcida con un escote de tirantes cruzados que generó admiración por dejar a la vista sus exuberantes encantos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

