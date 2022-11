Diego Lainez no recibió permiso del Sporting Braga para reportarse con México y lo hará horas antes de que se revele la lista definitiva de convocados

El mexicano Diego Lainez no recibió el permiso del Sporting Braga para sumarse desde temprano a la concentración del Tri. Sin embargo el futbolista intentó solicitar un permiso que su entrenador Artur Jorge terminó por no autorizar, según reportó Récord. De esa manera el ex Betis no pudo acompañar a los dirigidos por Gerardo Martino en el partido disputado en Girona en donde golearon a Irak por 4-0.

La idea de Diego Lainez era sumarse temprano a la selección y ganarse un puesto dentro del terreno de juego que no dejara ningún tipo de dudas de cara a lo que sería su posible incursión en la nómina del equipo mexicano que estará disputando la Copa del Mundo.

La actualidad de Diego Lainez en el Sporting Braga

Diego Lainez vive actualmente una temporada de sube y baja con el Sporting Braga de Portugal, no en todos los encuentros el futbolista mexicano inicia como titular e incluso pareciera que al entrenador Artur Jorge le funciona más el canterano del América viniendo desde el banquillo de suplentes.

Así lo demostró en el último encuentro cuando ingresó al minuto 38 y le dio la victoria a los Arzobispos contra el Moreirense 2-1, con un gol suyo al minuto 88 de partido. A pesar de un presente algo irregular, parte de la prensa deportiva considera debe estar presente ya que es un jugador de características que no abundan en México.

Al Musrati ⇾ Abel Ruiz ⇾ Diego Lainez ⇾ Banza ⇾ Diego Lainez ⇾ 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🔥#PorMais pic.twitter.com/FZ90RZwDFV — SC Braga (@SCBragaOficial) November 10, 2022

Se reportará con lo justo a la Selección Mexicana

Según la misma información de Récord, Diego Lainez se estaría incorporando con México el próximo lunes en horas del mediodía, apenas unas horas antes de que Gerardo Tata Martino de a conocer la lista de jugadores que estarán en el Mundial Qatar 2022.

Queda esperar si Diego Lainez formará parte de la lista de Martino, aunque todo inidca que si, hay que esperar la lista el día lunes.

