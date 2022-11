¿Cuánto dinero ganarán Floyd Mayweather y el YouTube Deji Olatunji por su pelea de exhibición?

Este domingo 13 de noviembre se enfrentarán en una pelea de exhibición el exboxeador Floyd Mayweather y el youtuber Deji Olatunji. La bolsa garantizada para ambos combatientes es de $33 millones de dólares, aunque “Money” se llevará la mayor parte; sin duda ya es el gran ganador de la pelea, al menos en la económico.

Floyd Mayweather llega a esta pelea después de mantener un invicto extraordinario durante su carrera profesional de 50-0. Luego de su alejamiento del cuadrilátero, el estadounidense encontró en las peleas de exhibición una manera sencilla de hacer dinero y, aunque asegura que esta será la última, “Money” bien podría salir nuevamente del retiro más adelante para continuar haciendo dos cosas que le gustan bastante: dinero y boxear.

Sin embargo, antes de ver a mediano plazo en su futuro, el expugilista tendrá que vencer este domingo en la Coca Cola Arena de Dubai a Deji, un Youtuber especializado, precisamente, en temas de boxeo, aunque Floyd reconoció que no lo estudió y confesó que nunca lo ha visto pelear.

“Voy a salir y divertirme, lo he hecho muchas veces, así que este es solo otro día. ¿Lo he visto pelear alguna vez? Absolutamente no, pero a lo largo de mi carrera nunca vi videos de mis oponentes, solo hago lo que hago” expresó a AS.

De cualquier forma, el estadounidense ya noqueó en lo económico a su rival, ya que, de acuerdo con el mismo medio, ganará 7.25 veces más que su oponente británico. En términos monetarios esto se traduce en $29 millones de dólares garantizados para Mayweather, mientras que Olatunji obtendrá $4 millones, esto independientemente del resultado.

