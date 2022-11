Gervonta Davis y Ryan García se enfrentarán en el 2023; ambos confirmaron la pelea y dieron sus primeras impresiones

La rivalidad entre Ryan García y Gervonta Davis llegará al cuadrilátero. Después de algunas discusiones en redes sociales y muchas especulaciones sobre un posible combate, la pelea fue confirmada por ambos pugilistas.

Esto indica que el último obstáculo para que está pelea pudiera cerrarse fue superado. Y es que las empresas que transmiten las funciones de los pugilistas: Showtime, del lado de “Tank” y DAZN, del lado de “Kingry”, no lograban llegar a un acuerdo sobre la división de los ingresos por pago por evento; pero este choque en las 135 libras ahora es una realidad y se realizará en Las Vegas, aunque ya se especula que será en abril.

“Estoy tan emocionado de que esta pelea finalmente tenga lugar, lo quiero más que nada en este momento. Me he esforzado, estoy en el mejor momento de mi carrera y sé que voy a ser el boxeador más grande del mundo. Ese legado comienza hoy”, publicó Ryan García en redes sociales.

I’m so pumped this fight is finally in place — I want it more than anything right now. I’ve put in the work, I’m at the prime of my career, and I know I’m going to be the biggest boxer in the world. That legacy starts today🥊 pic.twitter.com/6Hv5y3hwMY — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 17, 2022

Por su parte, Tank, campeón AMB del peso ligero, también confirmó la pelea, aunque adelantó que, antes de eso tendrá otra el 7 de enero, presumiblemente en Washington, contra un rival que aún está por definirse.

“Estaré de regreso en el ring el 7 de enero. Mantente al pendiente para más detalles. Después de eso, soy yo y Ryan, el acuerdo está firmado. ¡Contrato cerrado!”, escribió Davis. I’ll be back in the ring Jan 7 stay tuned for more details! After that it’s me and Ryan signed sealed delivered…done deal!— Gervonta Davis (@Gervontaa) November 17, 2022 WE FOCUSED ON JAN. 7TH FIRST 🫡 NEVER LOOK PAST AN OPPONENT. LOCKED IN 🔒 #TheONE #StandOnBusiness pic.twitter.com/RfF2joUvBs— GTDxTBE (@TankDavisFan) November 17, 2022

“El boxeo necesita esta pelea ahora mismo. Es hora de que volvamos a lo que hizo que este deporte fuera tan bueno para los fanáticos: peleas grandes en lugares como Las Vegas, historias de peleas de rencor y, lo que es más importante, los mejores peleando contra los mejores”, complementó momentos después el californiano de ascendencia mexicana. Boxing NEEDS this fight right now. It’s time for us to get back to what made this sport so great for the fans: Glamorous fights in places like Las Vegas, grudge match storylines, and most importantly — the best fighting the best.— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 17, 2022

Ambos boxeadores poseen un récord invicto en el que predomina una gran cantidad de nocauts, por lo que se espera que sea un choque explosivo; Davis llega con 27 victorias y 25 por la vía del cloroformo, mientras que García ha ganado 23 combates y 19 de ellos por KO.

