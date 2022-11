“No tuve la madurez para enfrentarlo”: Edson Álvarez se siente confiado de tener un mejor Mundial en Qatar 2022

Edson Álvarez será uno de los grandes estandartes de la Selección Mexicana. El futbolista del Ajax de Ámsterdam es uno de los jugadores mejores valorados de El Tri. Sin duda alguna, el “Machín” llega con una jerarquía mucho mayor a la de su anterior Mundial. Álvarez recordó las falencias de aquel jugador que tuvo su primer Copa del Mundo en Rusia 2018.

“Me siento mejor, con mucha más experiencia, el primer mundial con 19 años recién cumplidos fue una gran responsabilidad, entonces como que no tuve esa madurez para enfrentarlo, era muy chico, era muy joven y ahora esa es mi expectativa, ir disfrutarlo, pues porque es una cosa que pasa cada cuatro años“, explicó el mexicano en una entrevista para ESPN.

En aquel Mundial, dirigido por Juan Carlos Osorio, el joven Edson Álvarez jugó los cuatro partidos. El “Machín” fue uno de los que sufrió la eliminación en octavos de final a manos de Brasil. Pero cuatro años más tarde, el azteca tiene un rol fundamental en el esquema de Gerardo Martino y sobre él recae mucha responsabilidad en el éxito de El Tri.

Edson Álvarez, un líder dentro de la cancha

Sin duda alguna, el “Machín” es uno de los futbolistas de El Tri que llega en mejor momento a la Copa del Mundo. Sobre él recae gran parte de la responsabilidad de los logros de México. Edson Álvarez explicó que esa función la cumplirá dentro del campo, pues considera que hay jugadores de mayor jerarquía en la plantilla azteca.

“Eso se tiene que hacer en la cancha (ser un líder), yo no te puedo decir soy el líder, porque no, porque hay gente con experiencia como es Andrés, como es Memo, como es Héctor, obviamente que me fijo en ellos para adquirir lo que ellos saben y en un futuro tomar esa responsabilidad”, concluyó. Edson Alvarez 🇲🇽 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oLAHJ9k356— H (@HQpcrt) November 19, 2022

