Con dos goles de Richarlison, Brasil se impone con “Jogo Bonito” a Serbia y saca las credenciales de favorito

El estadio Lusail fue testigo del encuentro entre Brasil y Serbia en la primera fase del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Tite se impusieron con claridad y con marcador de 2-0 ante un equipo que salió a plantearles un incómodo partido.

De esta manera los amazónicos demuestran que vinieron a competir por la copa y se muestran como uno de los mejores equipos que han debutado en esta primera vuelta.

Primera parte sin goles entre Brasil y Serbia

Dragan Stojković director técnico de Serbia ya había adelantado que no le temían a nadie, ni siquiera a Brasil, razón por la que salieron a hacer su fútbol. En la primera parte plantearon un juego muy físico que le complicaba las cosas a Brasil que no podía desarrollar con comodidad su juego.

Neymar pidió la bola en todo en momento y se mostró participativo pero poco efectivo. Sin embargo hubo ocasiones claras, Vinicius en una gran jugada colectiva lograba llegar al área de los europeos pero el arquero Marko Dmitrović frustraba el grito de gol.

Posteriormente Raphinha tuvo una definición poco afortunada y no lograba hacer subir el primero para los amazónicos. Los brasileños terminaban con 59% de posesión contra 49% de los serbios, sin embargo solo dispararon a puerta en par de ocasiones.

Cambio de ritmo en la segunda mitad

En la segunda parte Brasil comenzó con todo y tuvo situaciones de gol protagonizadas por Neymar, Raphinha y un tiro al travesaño del lateral Alexandro que terminó estrellándose en el palo del portero serbio.

Los dirigidos por Tite buscarían la segunda anotación y Serbia respondía con el ingreso de su estrella, Dušan Vlahović. Sin embargo “La Canarinha” seguiría demostrando y Richarlison iba a esperar 11 minutos para marcar el gol más bonito del torneo hasta los momentos.

El delantero del Tottenham la bajó con el pecho y de una hermosa pirueta colocaba el 2-0.

Los brasileños sacaban de esta manera la chapa de candidatos ante un rival para nada sencillo. En los últimos compases del partido el juego se tornó lo más parecido posible a una práctica y los sudamericanos cerraban un encuentro en el que además de hacer retornar el Jogo Bonito, no permitió ni siquiera llegadas de peligro por parte de sus rivales.

El próximo encuentro de Brasil será ante su similar de Suiza, equipo que derrotó a primera hora a Camerún por la mínima diferencia.

