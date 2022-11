La administración Biden continúa las pláticas para evitar huelga ferroviaria

El presidente Joe Biden dijo antes de la cena de Acción de Gracias que su administración está involucrada en negociaciones para evitar una inminente huelga ferroviaria, la cual tendría como consecuencias el cierre de suministros en todo el país.

Biden estuvo en la isla de Nantucket, Massachusetts, lugar donde pasará unos días de descanso, pero antes se reunió con la prensa, a quienes no proporcionó detalles sobre cómo iban las conversaciones con los sindicatos.

“Mi equipo ha estado en contacto con todas las partes, y todavía no me he comprometido directamente porque aún están hablando”, dijo Biden.

Más de 300 grupos, incluida la Federación Nacional de Minoristas y la Asociación Nacional de Fabricantes, instaron al presidente el mes pasado a involucrarse para ayudar a evitar que exista una huelga, la cual podría detener los envíos de alimentos y combustible, al tiempo que inflige miles de millones de dólares en daños a la economía nacional.

Varios de estos grupos renovaron los llamados para que Biden y el Congreso intervengan rápidamente para evitar una huelga o un cierre patronal antes de la temporada navideña. Una interrupción del tráfico ferroviario podría congelar casi el 30% de los envíos de carga de EE.UU. por peso, informó la agencia Reuters.

Con esto se podría avivar la inflación, además de costarle a la economía estadounidense hasta $2 mil millones por día al desencadenar serios problemas de transporte que afectarían a los sectores de energía, agricultura, manufactura, atención médica y comercio minorista del país.

El lunes 21, los trabajadores del sindicato ferroviario votaron en contra de un contrato que se efectuó en en septiembre, y con esto se podría plantear la posibilidad de una huelga a fin de año si no llegan a una solución que logre mediar la situación.

Los sindicatos han criticado las políticas de licencia y asistencia por enfermedad y la falta de días de enfermedad pagados por problemas de salud a corto plazo. Todo indica que no hay días de enfermedad pagados bajo el acuerdo tentativo. Los sindicatos pidieron 15 días de enfermedad pagados y los ferrocarriles acordaron un día personal.

En septiembre el presidente Joe Biden y funcionarios de su gabinete se pusieron en contacto con las empresas ferroviarias de carga y los sindicatos en un esfuerzo por evitar una huelga que paralizaría a miles de trabajadores y que además podría afectar la economía estadounidense. Se les dio una fecha límite para que lleguen a un acuerdo.

Con información de Reuters

Te puede interesar:

*“Estoy harto y cansado de estos tiroteos”, afirma Biden e insiste en leyes de armas más estrictas

*Personal del Comité del 6 de enero confiesan que Liz Cheney tiene fuerte fijación sobre Trump

*Cruz dice a republicanos que centren investigación en Biden y no en su hijo Hunter