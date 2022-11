Demi Rose posa muy sexy, usando un vestido de malla transparente que cubre sólo lo indispensable

A través de sus historias de Instagram la modelo e influencer Demi Rose impactó a sus seguidores con una serie de fotos que la muestran usando uno de sus outfits más ligeros: se trata de un vestido de malla transparente cuyo estampado brillante cubrió sólo lo indispensable. El mensaje que escribió en uno de sus posts fue: “Atrae lo que esperas, refleja lo que deseas, conviértete en lo que respetas, refleja lo que admiras”. 🤍

Demi se mostró muy a gusto en su reciente viaje a Los Ángeles, y publico varias imágenes que obtuvieron más de 800,000 likes. Así, se dejó ver usando botas altas, guantes y un body con cortes, además de que posó mientras leía, ya que es una apasionada de los libros. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Una de las experiencias más gratificantes para Demi Rose este año fue el asistir al evento Burning Man en Black Rock City, y aprovechó para publicar un video hasta ahora inédito en el que se mostró con uno de los singulares disfraces que lució, como un personaje de anime y con el cabello rubio. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

