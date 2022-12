España se dejó remontar por Japón y acceden a octavos de final como segundos de su grupo

El estadio Jalifa fue testifo del juego entre España y Japón, con victoria 2-1 para los nipones. En una primera parte relativamente pareja, los españoles sacaron cara con su juego de toque y dominaron las acciones con un Álvaro Morata llevándose todos los flashes al anotar el primer gol. Sin embargo en la segunda mitad la historia sería otra.

Fue apenas al minuto 11 cuando el delantero de la Juventus, Álvaro Morata, adelantó a los españoles con su tercer gol del Mundial Qatar 2022. El resto de la primera parte sería de dominio español aunque no terminaron cocretando las jugadas de gol.

Y los españoles así recibieron el susto de su vida luego de un mal control de Unai Simón que terminó rechazando pero en una clara situación del seleccionado japonés.

Finalmente ambas selecciones se irían al vestuario con la ventaja para los dirigidos por el asturiano Luis Enrique.

La dinámica del segundo tiempo

Japón salió en la segunda mitad a presionar a la Selección de España y tan solo en ocho minutos logró darle vuelta al resultado. Primero Ritsu Dōan aprovechó un error en salida de Baldé y un mal despeje de Unai Simón y anotó el gol de la igualada.

El futbolista terminó siendo determinante como en el juego anterior contra Alemania.

A falta de 13 minutos de partido, la posesión de España era de 75% con tan solo un dísparo al arco que además era bloqueado, la expectativa de gol era de 0,04%, los dirigidos por Luis Enrique dominaban el balón pero no el partido y además con un ojo puesto en el juego entre Alemania y Costa Rica.

La España de Luis Enrique lo intentó con un disparo de Asencio y con Jordi Alba en modo carrilero buscando el área nipona, pero no fue suficiente, los dirigidos por Hajime Moriyasu aguantaron con todo el vendaval de los españoles y terminaron llevándose el partido y el grupo.

Japón ahora como primero de grupo se enfrentará a Croacia, mientras España hará lo propio contra el seleccionado de Marruecos que terminó líder en su grupo.

