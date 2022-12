Geraldine Bazán sorprende con radical cambio de look afro y le llueven piropos: “De impacto”

Geraldine Bazán dijo adiós a su melena larga y rubia para estrenar un espectacular look al estilo afro, pero esta ocasión fue ella misma quien lo presumió a través de sus redes sociales demostrando lo feliz que está con su nueva imagen.

La villana de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de Lágrimas 2’ sigue acaparando los reflectores no solo por su talento como actriz y el reciente debut como productora de una serie de televisión, sino que también lo ha hecho debido al supuesto truene de Gabriel Soto e Irina Baeba, por el que ha sido cuestionada en repetidas ocasiones debido a la relación que mantienen por el bien de sus hijas; además de los rumores que la vincularon sentimentalmente con el también actor Alejandro Nones.

Sin embargo, la actriz prefiere enfocarse únicamente a su carrera por lo que acudió a la celebración por los 12 años de la revista mexicana Estilo DF en donde brilló con un espectacular cambio de look completamente diferente a lo que tiene acostumbrados a sus millones de fanáticos.

Pero no solo desfiló por la alfombra negra con su nueva imagen en la que destaca una cabellera rizada y más corta de lo que acostumbra, ya que también utilizó su perfil de Instagram para compartir lo bella que luce, con lo que aseguró haber experimentado este cambio la hizo salir de su zona segura.

“Ayer salí de mi zona de confort en cuanto a looks se refiere… Y me encantó, poder verme tan diferente sin ser un personaje. Todo esto es gracias a mi glamsquad”, se lee junto una primera serie de fotografías.

Mientras que, en una segunda publicación, Geraldine Bazán agradeció los halagos que ha recibido y comentarios en los que sus fans le aseguraron comparte cierto parecido con otras estrellas como la fallecida Christian Bach.

“¡¡No supero mi afro look, lo ame!! Qué divertido es arriesgarse y divertirse… He recibido mensajes diciendo que me parezco a nuestra querida Christian Bach, a la gran Amanda Miguel e incluso a la increíble Barbra Streisand, en cualquiera de los casos es un honor entonces poder brindarles un pequeño homenaje”, señaló la actriz de 39 años.

“Se parece a Christian Bach”, “No a cualquiera le va ese tipo de look”, “Te queda bello ese look”, “Perfección total”, “Qué diferente te ves”, “Eres hermosa por dentro y por fuera”, “De impacto”, “Qué bien te queda ese peinado”, “No te reconocí, pero te ves súper”, “No te lo quites te ves espectacular e irreconocible”, “Hermosa lo que dejó Gabriel Soto por una aventura”, fueron solo algunos mensajes que recibió.

