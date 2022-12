Dani Alves se convierte en el futbolista más veterano en jugar un partido de Copa del Mundo con Brasil

Brasil cayó ante Camerún por la mínima diferencia, sin embargo concretó su clasificación como puntero de su grupo y ahora se citará en la siguiente fase con Corea del Sur. A pesar de la derrota, Dani Alves de 39 años logró el registro de convertirse en el futbolista con mayor edad en haber disputado una Copa del Mundo con la Selección Brasileña.

#OJOALDATO – Dani Alves (39 años y 210 días) supera a Thiago Silva (38 años y 67 días) y se convierte en el jugador de Brasil 🇧🇷 más veterano en disputar un partido en TODA la historia de la Copa del Mundo. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Z1SvDzq4wL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

De igual manera el futbolista de los Pumas se convirtió junto a Roberto Carlos en el segundo futbolista con más apariciones en “La Canarinha” con un total de 125, ambos son superados únicamente por el recordado Cafú.

“Roberto Carlos es un ídolo para mí. Un amigo que el fútbol me dio. Me identifico muchísimo con él“, dijo Dani Alves luego de igualar el registro del mítico lateral izquierdo y ex jugador del Real Madrid. “Poder igualar a un histórico del fútbol como él es importante. Que sigan otros alcanzándonos”, añadió.

A pesar de la derrota ante Camerún, las sensaciones dentro del equipo no son malas y siguen convencidos de poder lograr el objetivo para el que vinieron a competir en el Mundial Qatar 2022, el cual no es otro que levantar la copa.

Para Alves la experiencia de haber podido disputar un partido más en una Copa del Mundo ha su edad es algo inolvidable, sin embargo aseguró que se llevaba una sensación agridulce por el resultado e indicó que es un juego que invita a la reflexión en torno a lo que viene.

Además el lateral de 39 años está claro de que su convocatoria fue muy discutida, y al ser interrogado sobre ello, señala que no presta atención a estos temas y finaliza diciendo que no se le puede agradar a todos ya que nunca ha sido de esa forma y ahora no va a cambiar.

