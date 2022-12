Fugitivo contribuyó con su propio arresto al preguntar en Facebook porqué no aparecía en la lista de “más buscados”

Un hombre de Georgia ayudó a la policía en su propio arresto después de publicar un comentario en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale.

Cuando el departamento del alguacil, ubicado al este de Atlanta, publicó su “Lista de los más buscados” de noviembre, Christopher Spaulding pareció ofendido por la omisión.

“¿Qué hay de mí?”, preguntó Spaulding a través de su cuenta personal de Facebook.

El departamento respondió con gusto el jueves y dijo: “Tiene razón, tiene dos órdenes de arresto, estamos en camino”.

Más tarde el jueves, la policía de Rockdale compartió una actualización del extraño intercambio.

Spaulding, quien vestía una sudadera con capucha y un sombrero rojo de los Georgia Bulldogs, fue detenido y esposado.

El hombre de 40 años tenía dos órdenes de arresto por delito grave de violación de la libertad condicional, según la policía.

“¡Le agradecemos su ayuda en su captura!”, señaló el departamento en la publicación.

Después de que Spaulding fue detenido, la oficina del alguacil del condado de Rockdale recordó a los fugitivos buscados que quedar fuera de la “Lista de los más buscados” no es una tarjeta para salir de la cárcel.

“Nuestro Top 10 se compila en función de la gravedad de los cargos únicamente. No estar en esta lista no significa que nuestra Unidad de Fugitivos no lo esté buscando si tiene una orden de arresto activa”.

