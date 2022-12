Las ciudades estadounidenses donde las casas en promedio tardan más y menos tiempo en venderse

El promedio de tiempo que una casa típica estuvo activa en el mercado inmobiliario de Estados Unidos antes de venderse fue de 56 días durante el mes de noviembre, ocho días más que el año pasado, de acuerdo con el último informe de vivienda de Realtor.

La rotación de inventario, que se ha vuelto cada vez más lenta, ha impulsado el crecimiento de oferta de casas activas en venta, pero las viviendas aún pasaron 18 días menos en el mercado este noviembre que el tiempo típico de 2017 a 2019.

En las 50 áreas metropolitanas más grandes de EE.UU., la casa típica pasó 50 días en el mercado, 6 días más que en noviembre pasado.

El tiempo que una casa típica pasa en el mercado aumentó en todas las regiones, y las áreas metropolitanas más grandes del oeste registraron el mayor aumento, con 11 días más, seguidas del sur con 7 días de incremento, el noreste 4 días, y el medio oeste con 2 días.

Treinta y nueve de las 50 áreas metropolitanas más grandes experimentaron un aumento del tiempo en el mercado en comparación con el año anterior.

Estas son las 5 grandes ciudades donde las casas tardaron más tiempo en venderse:

1.- New York-Newark-Jersey City, New York, New Jersey

Días promedio en el mercado: 66 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: -1%

Precio medio de cotización: $669,000 dólares

2.- New Orleans-Metairie, Louisiana

Días promedio en el mercado: 64 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 93.9%

Precio medio de cotización: $327,000 dólares

3.- Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida

Días promedio en el mercado: 64 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 39.2%

Precio medio de cotización: $599,000 dólares

4.- Las Vegas-Henderson-Paradise, Nevada

Días promedio en el mercado: 63 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 92.9%

Precio medio de cotización: $449,000 dólares

5.- Kansas City, Missouri y Kansas

Días promedio en el mercado: 63 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 50.4%

Precio medio de cotización: $400,000 dólares

Estas son las 5 grandes ciudades donde las casas tardaron menos tiempo en venderse:

1.- Rochester, Nueva York

Días promedio en el mercado: 31 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 10.4%

Precio medio de cotización: $226,000 dólares

2.- Columbus, Ohio

Días promedio en el mercado: 37 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 36.8%

Precio medio de cotización: $330,000 dólares

3.- Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, Tennessee

Días promedio en el mercado: 38 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 182.8%

Precio medio de cotización: $524,000 dólares

4.- Providence-Warwick, Massachusetts

Días promedio en el mercado: 39 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 7.7%

Precio medio de cotización: $475,000 dólares

5.- Milwaukee-Waukesha-West Allis, Wisconsin

Días promedio en el mercado: 40 días

Porcentaje de crecimiento de inventario: 3.9%

Precio medio de cotización: $368,000 dólares

