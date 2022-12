Cristiano Ronaldo niega acuerdo con equipo de Arabia Saudita y sigue sin contrato tras su salida del Manchester United

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United causó un revuelo internacional importante, pues el jugador tiene la posibilidad de llegar a cualquier equipo que desee sus servicios. Como resultado, muchos rumores han salido al ruedo y se ha explicado como es que un equipo de Arabia Saudita colocó mucho dinero en la mesa para así llevarse al crack de Portugal a sus filas.

Sin embargo, el mismo ‘CR7’ descartó este rumor tras la victoria de su selección en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Suiza, cotejo que quedó con un abultado resultado 6-1 a favor de los portugueses.

Esto fue en un rápido instante en donde el exjugador de equipos como Real Madrid, Juventus y Manchester United se detuvo en la zona mixta del estadio de Lusail, para ser preguntado por su fichaje por el Al Nassr de Arabia Saudita, algo que respondió con un contundente: “No, no es cierto”.

Con esto, el mismo Cristiano Rolando negó toda posibilidad de tener contrato con el equipo de Arabia, lo que hace que sea uno de los pocos jugadores capaces de ganar un Mundial con su selección sin tener un contrato con un club profesional.

El siguiente cotejo donde ‘El Bicho’ podrá tener acción será el sábado 10 de diciembre, pues la Selección de Portugal y Marruecos comenzarán la fiesta del día, pues los dos combinados chocaran en el Estadio Al Thumama a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT, en busca del pase a las semifinales y así estar cada vez más cerca de su retirada, algo que anunciaría si queda campeón en el Mundial Qatar 2022.

