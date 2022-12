Selena Gomez anuncia que ya está trabajando en nuevas canciones

El año pasado Selena Gomez lanzó el álbum Revelación, y ahora ha dado a conocer que ya trabaja en las canciones que conformarán su nueva producción musical, aunque el año próximo no dejará la serie de televisión que produce, “Only murders in the building”, en la que comparte créditos con Steve Martin y Martin Short.

A su paso por el programa de Jimmy Fallon la artista de 30 años fue cuestionada acerca de si nueva música estaba por venir, luego del éxito de su más reciente sencillo “My mind & me”, a lo que contestó: “Es correcto. Finalmente. Estoy acostumbrada a escribir canciones de chica triste. Pero estoy lista para divertirme y creo que a la gente la va a gustar”.

Recientemente se estrenó en Apple TV+ un documental en el que Selena ahonda sobre su salud mental y sus labores filantrópicas; ella dijo estar dispuesta a seguir promoviendo que las personas se sientan bien: “Sé que no dejaré esta lucha hasta el día que muera. Creo que la salud mental es increíblemente importante y se le debe de dar atención”.

