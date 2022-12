Desde su palco, Georgina Rodríguez escandalizó Qatar con un vestido de escote peligroso

El nombre de Georgina Rodríguez se ha mencionado mucho durante los últimos días gracias a su asistencia al Mundial de Qatar 2022 en apoyo a su esposo, Cristiano Ronaldo. Y es que la socialité se ha encargado de deleitar la pupila del público con los despampanantes modelitos que ha usado.

La más reciente de sus hazañas se dio el pasado miércoles, cuando la estrella de ‘Soy Georgina’ recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una probadita de su vista desde el palco donde presenció la disputa sobre el campo entre Portugal y Suiza.

De paso, Georgina mostró a detalle el costoso outfit que portó para la ocasión. Se trató de un ajustadísimo vestido negro con escote peligroso que acompañó con un kimono y zapatillas tipo stiletto.

Cabe recalcar que además del peligroso escote que portó, la joven de 28 años decidió tirar la casa por la ventana gracias a los accesorios con los que acompañó el modelito, pues una gigantesca gargantilla de diamantes descansó sobre su cuello.

El polémico mensaje de Georgina Rodríguez

Cabe recalcar que su vestimenta no fue el único detalle que dio de qué hablar en redes sociales, pues decidió acompañar su publicación con un contundente mensaje con el que compartió su descontento con el entrenador portugués, Fernando Santos, tras sacar de la cancha a CR7 antes de que culminara el partido de octavos de final.

“Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, escribió Georgina Rodríguez.

Por su parte, la afición no se hizo esperar en la sección de comentarios, asegurando que sus palabras estuvieron “fuera de lugar”. “Por favor no lo intentes ayudar”, “Comentarios que incitan a cuestionar al técnico no traen buenas vibras al equipo” y “Hay que pensar en colectivo”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

