Filtran video del entrenador de Camerún despotricando de Onana y la polémica se trasladó a redes sociales

Ya con Camerún fuera del Mundial de Qatar 2022, este jueves se desató un nuevo episodio de la polémica entre el entrenador Rigobert Song y el arquero André Onana, quien abandonó el certamen ecuménico peleado con el seleccionador. Resulta ser que se filtró un video donde se oye al estratega despotricar del jugador.

El DT fue víctima de una cámara escondida donde expone su versión de los hechos acerca de la expulsión del arquero de la Copa del Mundo tras el primer partido. Song fue grabado sin autorización por un amigo de su hermano, según lo que relató en Instagram luego de que se difundiera el clip.

“Le dije a Onana (el día del partido) que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste’”, dijo en el video.

“A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo, los líderes del equipo, les hablo, tú, ¿quién eres tú que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario”, recordó sobre una reunión a la que Onana no asistió.

Ante esto, continuó criticando a Onana: “En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘Pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte’”.

Rigobert también confirmó que el presidente de la Federación, el exfutbolista Samuel Eto’o presenció desde la grada la actitud del guardameta con quien posteriormente se reuniría.” En el hotel en vez de venir a verme para hablar, va a ver al presidente (Eto’o). Y el presidente lo mandó, no sé a dónde”.

La polémica se trasladó a redes sociales

Tras conocerse esta grabación, Onana acudió a su cuenta de Twitter para ofrecer su opinión en este nuevo volumen de controversia. “En un mundo donde mentir es lo más común, decir la verdad te convierte en un revolucionario. Pero al final, el tiempo pondrá todo en su lugar”.

El entrenador de Camerún tuvo que valerse de su cuenta en Instagram para aclarar el origen de este video y notificar que tomará acciones legales contra la persona que lo grabó y difundió sin autorización.

“Ante el clamor generalizado que causó en Internet la difusión de esta conversación supuestamente privada, surge inevitablemente que la puesta en escena y la comunicación a la masa tenía como fines finales: la violación de mi intimidad y el atentado a mi honor como entrenador de los Leones Indomables de Camerún, sobre una situación concreta que me obligó a tomar una decisión importante en interés del grupo en plena competición”, indicó.

“Mientras condeno y me reservo el derecho de emprender acciones legales contra el autor de este acto atroz, reitero mi apego indefectible a la etiqueta de Leones Indomables y al respeto por los valores y principios que la impulsan”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Rigobert Song Officiel (@song_officiel_4)

