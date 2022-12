Demócratas se le van a la yugular a la senadora Kyrsten Sinema por registrarse como independiente 

La senadora Kyrsten Sinema anunció a temprana hora de este viernes que renunciaba al Partido Demócrata para convertirse en independiente. “Registrarme como independiente y presentarme a trabajar con el título de independiente es un reflejo de lo que siempre he sido. Nada va a cambiar para mí”, explicó.

El anuncio de la senadora de Arizona no fue indiferente entre algunos afiliados a su ex partido quienes reaccionaron a la noticia a través de Twitter.

El representante progresista Rubén Gallego la acusó de “una vez más anteponer sus propios intereses a hacer las cosas por los arizonenses. Necesitamos senadores que pongan a los arizonenses por delante de las grandes compañías farmacéuticas y los banqueros de Wall Street. Ya sea en el Cuerpo de Marines o en el Congreso, nunca me he retractado de luchar por los arizonenses. Y en un momento en que nuestra nación necesita más liderazgo, Arizona merece una voz que no retroceda ante la lucha”.

Melanie D’Arrigo, ex candidata demócrata al Congreso de Nueva York, indicó que “ella no está motivada por la ideología” porque “la impulsan las corporaciones y los cabilderos que le dan más dinero, lo que la convierte en una mercenaria electa, no en una representante electa del pueblo”.

El demócrata Adam Parkhomenko fue más allá y lanzó un fuerte comentario sobre la senadora “veo que Kyrsten Sinema sigue siendo excelente para ser lo peor”.

La Casa Blanca fue muy diplomática e indicó a través de Karine Jean-Pierre que Sinema es “socio clave” y que el cambio “no cambia el nuevo control mayoritario demócrata del Senado. Tenemos todas las razones para esperar que continuará trabajando exitosamente con ella”.

