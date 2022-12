Mauricio Mancera destapa la jugosa cantidad que gana cada participante de ‘MasterChef Celebrity’

A solo unas semanas de conocer al ganador del reality de Tv Azteca, ‘MasterChef Celebrity’, el recién eliminado Mauricio Mancera concedió una entrevista en la que reveló varios detalles sobre la producción de Tv Azteca y hasta ‘soltó la sopa’ sobre la jugosa cantidad que cada participante obtuvo por su labor.

La gran revelación ocurrió durante su aparición en el canal de YouTube de Matilde Obregón. Allí, detalló que la experiencia valió la pena, pues no solo percibió nuevos conocimientos sobre la cocina, también un sueldo muy atractivo.

Dentro de su relato, Mauricio Mancera confesó que a diferencia de lo que cree el público, dicho reality representó un reto a nivel físico y emocional, ya que las grabaciones eran extenuantes y “maratónicas”.

“Valió la pena, si ya me van a tener que operar la columna y todo por estar parado 20 horas, pero sí pagan bien”, puntualizó el veracruzano.

Matilde Obregón, quien fue participante de ‘MasterChef Celebrity’ en su primera edición, añadió que dicho programa se maneja con pagos semanales, por lo que el sueldo total que recibe cada famoso depende de su permanencia. “Pasas una semana y la que sigue. Eso está genial, y después llegar a la final es un millón”, destacó la comunicadora.

Cabe recalcar que esa no fue la única confesión que Mauricio Mancera hizo durante la entrevista, pues también se pronunció sobre cómo logró sobrellevar la presión de ser, de acuerdo con sus propias palabras, el “menso del grupo”.

“Sí hubo muchas lágrimas, de compañeros que pasaban, les decían ‘tu plato no está tan bueno’ y en el corte lloraban, a mí me tocó mil veces que me dijera que mi plato no estaba bueno, de hecho una vez me dijeron que era lo peor que habían probado en todas las temporadas, pero lo entendía”, sentenció.

