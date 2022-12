Cristiano Ronaldo fue el peor jugador de Portugal durante el Mundial Qatar 2022, según las estadísticas

A su 37 años, Cristiano Ronaldo le dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 y posiblemente su definitiva retirada de las copas del mundo por su veterana edad. La fanaticada del fútbol se lamentó, tanto como el propio goleador, por una despedida que quizás no era la más esperada, entrando desde el banquillo cuando poco se podía hacer ante una joven y rápida Selección de Marruecos.

La actuación de CR7 en Qatar 2022, goleador histórico a nivel de selecciones y también de Portugal, fue bastante controvertida y no como se quería. Antes que los lusos jugaran su primer choque del Mundial ya se rumoró de problemas dentro del vestuario entre Ronaldo y Bruno Fernández por el tema del Manchester United, luego por un gesto del delantero en los entrenamientos con Joao Cancelo. Por último, la ya muy criticada decisión del entrenador Fernando Santos de dejarlo en la banca en los partido de octavos de final y cuartos contra Suiza y luego Marruecos.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo fue el jugador con peor valoración de Portugal en la Copa del Mundo 2022:



👤 Partidos: 5 (3 titular)

⚽ Goles: 1

⏱️ Minutos para marcar: 291'

🔑 Pases clave: 4

❌ Grandes chances falladas: 3

🚫 Errores que llevaron a gol: 1

📈 Nota Sofascore: 6.46 pic.twitter.com/0Aml3SSl18 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) December 10, 2022

Pero las estadísticas parecen dar la razón al seleccionador portugués, ya que Ronaldo fue el peor futbolista de los lusos durante el Mundial, según los registros.

Ronaldo, que fue titular en los tres primeros partidos de la fase de grupos y jugó en todos más de la mitad del tiempo de partido, tan solo dio cuatro pases claves, falló tres tiros a puerta, un error en la pérdida conllevó a un tanto y marcó un tanto en los 291 minutos totales que disputó. Para el portal especializado en estadísticas, Sofascore, esta actuación tiene una puntuación de 6.46, muy por debajo de la media del resto de sus compañeros. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

Los mejor puntuados fueron Bruno Fernández, el líder de Portugal en la justa mundialista, seguido de un renacido Joao Félix y el joven atacante Goncalo Ramos.

